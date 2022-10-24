Dünya Şaka değil gerçek Bir milyon TLye canlı canlı gömülecek insan aranıyor
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Şaka değil gerçek: Bir milyon TL’ye canlı canlı gömülecek insan aranıyor

Rusya'da bir şirketi yaklaşık 3,5 milyon ruble'ye (1 milyon TL) canlı canlı gömülecek müşteriler arıyor. Yetkililer bu hizmetin müşterilerinin korku ve endişeleriyle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

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Şaka değil gerçek: Bir milyon TL’ye canlı canlı gömülecek insan aranıyor
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Sosyal medya Rusya'dan gelen haber ile çalkalanıyor. Diri diri gömülmeyi deneyimlemek için 1 Milyon TL öder misiniz? Bu soruya cevabı "Evet" olanlar için Rusya'da bir şirket kuruldu. Şirket, müşterilerini kendi cenazelerine katılma ve diri diri gömülmeyi deneyimleme şansını 3,5 milyon Rubleye (Yaklaşık 1 Milyon TL) sunuyor.

STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMİ

New York Post'ta yer alan habere göre şirket kurucusu Yakaterine Preobrazhenskaya, bu hizmetin müşterilerinin korku ve endişeleriyle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu ön sürdü. Şirket müşterilerine iki paket sunuyor. "Korkular ve endişeler için stres terapisi" isimli çevrimiçi cenaze için 300 Bin TL isteniyor. Müşterilerin bir saat boyunca canlı canlı toprak altında kaldıkları paketin ücreti ise 1 Milyon TL

  • Preobrazhenskaya'nın sosyal medya paylaşımına kısa sürede yorum yağdı. Paylaşım viral oldu.
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