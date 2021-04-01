Dünya Şaka olarak duyurulan festival gerçeğe dönüştü Belçika polisinden sert müdahale
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Şaka olarak duyurulan festival gerçeğe dönüştü: Belçika polisinden sert müdahale

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 1 Nisan şakası olarak duyurulan müzik festivali için, binlerce kişi bir parkta toplantı. Şaka olmasına rağmen parktan ayrılmayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden Belçikalılara, polis ekipleri tazyikli su ve gaz ile müdahale etti.

Haber Merkezi AA
Şaka olarak duyurulan festival gerçeğe dönüştü: Belçika polisinden sert müdahale
Belçika'da 1 Nisan şakası olarak duyurulan konser için toplananlar polisle çatıştı.

Sosyal medya üzerinden birkaç gündür yapılan paylaşımlarda Brüksel'in merkezindeki bir parkta "La Boum" adında bir müzik festivali düzenleneceği duyuruldu. Duyurularda festivalde 8 sahne kurulacağı, onlarca ünlü müzisyen ve DJ'in etkinliğe katılacağı, "sıfır koronavirüs tedbiri" olacağı belirtildi.

Binlerce kişi şaka olmasına rağmen parkta toplandı

Ancak daha sonra bunun 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı. Sözde organizatörler de festivalin düzenlenmeyeceğini, bunun 1 Nisan şakası olduğunu sosyal medyada paylaştı. Buna karşın parka binlerce genç akın etti.

Çok sayıda kişi yaralandı

Brüksel polisi, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle açık havada da olsa toplu halde bir arada bulunmanın yasak olduğu gerekçesiyle gençleri uyardı.

Gençlerin dağılmaması üzerine polis tazyikli su ve gaz kullanarak müdahale etti. Atlı polislerin de katıldığı müdahaleye tepki gösteren gençler ise polise şişe ve taş atarak karşılık verdi. Polisle gençler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı. Çevrede bulunan birçok polis arabasının da camları kırıldı.

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