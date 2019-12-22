Dünya Saldırılar nedeniyle 25 bin sivil Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
ORTADOĞU

Saldırılar nedeniyle 25 bin sivil Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 25 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 2 günde en az 25 bin sivil Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

  • İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'dan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 25 bin sivil evlerini terk etti.

Hallaj, hava ve kara saldırılarının aralıksız sürmesi nedeniyle göç rakamının tam olarak bilinmediğini, tespit edebildiklerinin 25 bin olduğunu belirtti.

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İdlib'in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor.

Yerlerinden edilen aileler, barınak, çadır, battaniye ve yatak gibi yaşam malzemesine acil ihtiyaç duyuyor.

Rejim güçlerinin, önceki gün Marratinnuman ilçe ve kırsalında başlattığı kara operasyonunda ele geçirdiği köy sayısı 15'e yükseldi.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının gece geç saatlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti.

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Kasım başından bu yana 205 bin sivil göç etti

Hallaj, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yoğun saldırılar nedeniyle kasım başından bu yana yaklaşık 205 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti.

  • Rejim güçleri ile Rusya'nın hastane, okul, cami, Sivil Savunma merkezi ve evleri vurduğunu söyleyen Hallaj, "Bu sayede sivillerin geri dönüşünü engellemek istiyorlar" dedi.

Rejim güçleri ve Rusya'nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor.

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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