Saldırıları Gazze'nin tümüne yaydı

Geçen 7 aylık süreçte 35 binden fazla insanı katleden işgalci İsrail ordusu, Refah’a başlattığı kara operasyonun yanı sıra, geri çekildiği kuzey bölgelerine de saldırmaya başladı. Kontrolü kaybeden İsrail güçleri, geçtiğimiz aralık ayında “Hamas’tan temizledik” diyerek çekildiği kıyı şeridinin kuzey bölgelerine yeni saldırı dalgası başlattı. Hafta sonu Refah’ta yeni bölgeler için tahliye emri çıkaran terör devleti, kuzey bölgelerinde yaşayanlara da benzer emirler çıkarmıştı. Pazar günü tanklarla girdiği Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'nda çatışmalar yoğunlaştı. Ez-Zeytun ve Sabra mahallerinde de şiddetli çatışmaların yaşandığı, Hamas güçlerinin bölgede direniş gösterdiği kaydedildi.

CİBALİYE KAMPINA TANKLARLA GİRDİ

Yerel kaynaklar, İsrail işgal birliklerinin Cibaliye'nin merkezine doğru ilerlemeyi denediğini ancak Filistinli grupların karşı koyduğunu bildirdi. Yakın mesafeden muharebe yoğun şekilde devam ederken, İsrail savaş uçakları mülteci kampının ikinci ve dördüncü bloklarını bombardımana tuttu. Tankların ve zırhlı araçların bölgede devriye attığı, ancak Hamas güçlerinin vur-kaç taktiğiyle işgalci güce karşılık verdiği ifade edildi. Çatışmaların kampın doğu ve orta kısımlarına doğru ilerlediği kaydedildi.

SABRA VE ŞUCAİYE’YE GERİ DÖNDÜ

Gazze’nin merkezine yakın Sabra Mahallesi’nde de çatışmalar yoğunlaştı. İsrail’in çekilmesi sonrası bölgeye geri dönen 3 Filistinli, işgalcinin saldırılarında hayatını kaybetti. Şucaiye Mahallesi’nde de bir Filistinli öldürüldü. Kuzeydeki çatışmalarda Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin (DFLP) kıdemli üyelerinden Talal Ebu Zarifa da İsrail saldırısı sonucu can verdi.

REFAH SALDIRISINI GENİŞLETİYOR

Terör devleti, Refah’a başlattığı kara saldırısını da Selahaddin Caddesi'nin batısındaki Cenina ve Selam mahallelerine doğru genişletti. Güney ve orta Refah'ta hava saldırılarını sıklaştıran İsrail, Bureij Mülteci Kampı'ndaki bir tıp merkezine hava saldırısı düzenledi ve bir Filistinliyi öldürdü. Kentin doğusundaki sivil yerleşim birimleri de tank ve topçu atışları ile hedef alındı. Gazze şeridinin merkezindeki Deir el Balah’ta da İsrail saldırıları raporlandı. Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yer alan Aziz Porphyrius Kilisesi'nin çevresini bombaladı.

HAMAS’IN DİRENİŞİ SÜRÜYOR

İsrail’in aralıksız saldırılarına Hamas güçleri de karşılık verdi. Gazze'nin güneyinde Refah'ın doğusunda İsrail askeri aracının Yasin-105 roketiyle vurulduğu belirtildi. George Caddesi'nde, İsrail'e ait Merkava tipi bir tankın da Yasin-105 roketiyle vurulduğu kaydedildi.

360 bin kişi sürgün edildi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta 360 bine yakın Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "Gazze'nin kuzeyindeki bombardımanlar ve diğer tahliye emirleri binlerce aile için daha fazla yerinden edilme ve korku yarattı." ifadesini kullandı. UNRWA, Gazze'de gidecek yer olmadığını ve ateşkes sağlanmadığı sürece güvenliğin tesis edilemeyeceğinin altını çizdi.







