Saldırıların İsrail'e maliyeti 67 milyar dolar

Merkez Bankası tarafından açıklanan yıllık veriler, İsrail'deki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYG) 2023 yılının dördüncü çeyreği sonunda yüzde 21.4 azaldığını gösterirken, GSYH'nin bu yıl da azalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Gazze'deki saldırıların üzerinden 235 gün geçmesinin ardından İsrail ekonomisinin durumuna dair Bloomberg'e bilgi veren İsrail Maliye Bakanlığı Genel Müdürü David Brodet, "İsrail, Gazze savaşına kasası dövizle dolu ve iç borcu düşmüş bir şekilde girmişti. Şu anda geldiğimiz noktada ise iç borç GSYH'nin yüzde 62'sine denk gelirken bunun yıl sonuna kadar yüzde 67'ye ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail tarihi boyunca ilk kez yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen küresel pandemi döneminde daralma görülmüştü. Uzmanlar, Gazze savaşının bir kez daha İsrail ekonomisinde daralmaya sebep olabileceği yorumlarını yapıyor.

Öte yandan, Bloomberg tarafından konuya ilişkin yayınlanan haberde, İsrail ekonomistlerinin "Kayıp On Yıl" olarak nitelediği 1973 savaşını takip eden 10 yıllık süreç ile Gazze'ye saldırıların sürdüğü 7 aylık süreç arasında kıyas yapılırken bu sürecin kayıp on yıldan daha beter olduğu vurgulandı. İsrail'in 1973 savaşının ardından savunmaya daha fazla yatırım yapma kararı aldığı anımsatılan haberde, İsrail yönetiminin askeri bütçeyi artırma yoluna gitmesinin o dönem GSYH'de yüzde 29'luk bir azalmaya sebep olduğu, bütçede yüzde 150'lik bir açık verildiği ve enflasyonun yüzde 500 oranında arttığı hatırlatıldı. İsrail'in 7 Ekim sonrası savunma bütçesi payını yüzde 4.5 oranında artırma yoluna gittiğine işaret edilen haberde, hükümetin yıl sonuna kadar savunma payını yüzde 9 daha artıracağını ilan ettiğinin altı çizildi. Konuya dair perşembe günü bir açıklama yapan İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, "Savaş şartları, orduya açık çek vereceğimiz anlamına gelmemeli" diyerek, savunma bütçesinin denetlenmesi için bir komite kurulmasını talep etmişti. Hükümeti, bütçe açığının kontrolden çıkmasını engellemek için mali düzenlemeler yapmaya davet eden Yaron, savunmaya ayrılan payın artmaya devam etmesi ve savaş maliyetleri yüzünden ekonominin kontrolden çıkabileceği uyarısını yapmıştı.