Salih ile Sisi görüşmesinde 'bayrak krizi' tartışması Salih ile Sisi görüşmesinde 'bayrak krizi' tartışması Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin görüşmesine ilişkin fotoğrafta Irak bayrağının bulunmaması, 'bayrak krizi' tartışmasına neden oldu.

Haber Merkezi 24 Şubat 2019, 17:43 Son Güncelleme: 24 Şubat 2019, 17:47 AA