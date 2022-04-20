Şanghay'da karantina boyutu artıyor: Aileler çocuklarından ayrılacak

Şanghay, mart ayından bu yana sıkı bir kilit altında ancak pazar günü 24.820 yeni vaka bildirdi. Bu sayı, 24 saatlik raporlama döneminde Çin'de tespit edilen tüm vakaların yaklaşık yüzde 95'ini oluşturuyor. 25 milyonluk şehir, mart ayının sonundan bu yana 300.000'den fazla vaka bildirdi.

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Aynı ayda, Şanghay'daki sağlık yetkilileri, karantina tesislerinde altı yaş ve altı 305 enfekte çocuğu bildirdi.

Neredeyse yirmi yıldır Şanghay'da yaşayan Avustralyalı iki çocuk babası Norman Lau, ABC News'e ayrılık politikasından korktuğunu söyledi.

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Lau, "Karantinanın, aileden ayrılmanın riskleri Kovid'e yakalanma riskinden bile daha korkunç" dedi.

Ayrıca metal parmaklıklı bir bebek karyolasındaki birkaç çocuk, Kovid'e yakalandıktan sonra ailelerinden ayrıldıkları için Şanghay Halk Sağlığı Klinik Merkezi'ne götürüldü.

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Aralarında küçük çocukların da bulunduğu 200'den fazla hasta, boş bir ofis katındaki derme çatma izolasyon merkezinde, duşu olmayan dört tuvaleti paylaştı.

Başkan Xi Jinping, Çin'in 'dinamik kovid temizliği' olarak bilinen eleme politikasına bağlı kaldığında ısrar etti.

Şanghay için politika, okulları, yakın zamanda bitmiş apartman bloklarını ve sergi salonlarını, en büyüğü 50.000 kişiyi alabilen karantina merkezlerine dönüştürmek anlamına geliyor. 30'dan fazla ülkeden diplomatlar Çin dışişleri bakanlığına yetkilileri acımasız politikaya devam etmemeye çağırdı.