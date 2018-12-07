Sarı çığ büyüyor

Sarı Yelekliler, şimdi de alım gücünün düşmesi ve hükümetin verdiği diğer kararlarla mücadele için eylemlere devam etme kararı aldı. Vergi zamlarına yönelik protestolar toplumda yaşanan gelir dağılımı uçurumuyla mücadeleye dönüştü. Genelde taşralı ve orta gelir sınıfından insanların katılımıyla oluşan “Sarı Yelekliler”in protestoları ise toplumun farklı kesimlerden gelen katılımlarla hızla genişliyor. Lise ve üniversite öğrencilerinin Macron hükümetinin eğitim politikalarını protesto etmek için hafta başında başlattıkları eylemler devam ediyor. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 32 lise öğrencisi gözaltına alındı. Tarım ile alakalı yeni yasalar sebebiyle çiftçilerin de hafta boyunca farklı günlerde Fransa’nın ayrı ayrı bölgelerinde eylem yapacağı öğrenildi. Pazartesi günü ise ambulans şoförleri Paris’i ambulansla kurdukları barikatlarla kilitlemişlerdi.

HÜKÜMETTE PANİK

Fransız hükümeti ise hafta sonu olası protesto gösterilerinin bir darbe girişimine dönüşmesinden endişe ediyor. Fransız basını Sarı Yelekliler’in Cumartesi günü gerçekleştirecekleri protestolarda bazı grupların darbe teşebbüsünde bulunabileceğini iddia etti. Haberlerde Cumhurbaşkanlığının eylemcilerin Elysee Sarayı’nı hedef alabileceğinden ve bunun bir darbe teşebbüsü oluşturmasından kaygı duyduğu belirtildi. Le Figaro gazetesi Fransız istihbaratına dayandırdığı haberinde Elysee Sarayı’nın uyarıldığı ve silahlı eylemcilerin parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planladığı belirtildi. Hafta sonu çıkması muhtemel olaylar için 65 bin polise “hazır ol” talimatı verilmişti.

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MACRON’A GENSORU

Fransa Parlamentosu'ndaki üç sol partinin, Macron hükümetine karşı güvensizlik oyu önergesi vermek için anlaştığı açıklandı. Fransız BFMTV kanalının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, üç parti arasında, Jean-Luc Melenchon liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa, Fransa Komünist Partisi ve ülkeyi 2017 başkanlık seçimlerinden önce yöneten Sosyalist Parti var. Öte yandan aşırı sağ Ulusal Cephe partisinin lideri Marine Le Pen de Macron'u Elysee Sarayı’na saklanmakla suçladı. Le Pen Macron için, "Elysee Sarayı’nda saklanmasın, diğer parti liderlerinden kendi görevini yapmasını beklemesin, gelsin Sarı Yeleklilerle konuşsun, ancak Cumhurbaşkanı konuşursa gerginlik azalır" ifadelerini kullandı.