Sarkozy'ye ölüm tehdidinde bulunan kişi psikiyatri hastanesine sevk edildi

Yerel basındaki haberlere göre, Sarkozy ve oğluna yönelik yapılan ölüm tehdidiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Paris Savcılığı, gözaltına alınan 38 yaşındaki erkeğin, Sarkozy ve oğluna yönelik tehditte bulunduğunu kabul ettiğini bildirdi.

Savcılık, bilirkişinin bu kişinin olay sırasında muhakeme yeteneğine sahip olmadığını ve sağlık durumunun gözaltında tutulmaya uygun olmadığını tespit ettiğini aktardı.

Psikiyatri hastanesine sevk edilen kişinin, uyuşturucu kullanan biri olarak polis kayıtlarında geçtiği belirtildi.

Sarkozy'nin kız kardeşi Caroline Sarkozy de Nagy-Bocsa'nın telefonuna 17 Eylül'de Sarkozy ve oğluna yönelik ölüm tehdidi içeren bir sesli mesaj bırakılmıştı.

Paris Savcılığı, 20 Eylül'de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.







