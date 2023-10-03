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Dünya

Sarkozy'ye ölüm tehdidinde bulunan kişi psikiyatri hastanesine sevk edildi

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi ve oğlu Jean Sarkozy'yi ölümle tehdit eden kişi psikiyatri hastanesine sevk edildi.

17:40 . 3/10/2023 Salı
AA
Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy

Yerel basındaki haberlere göre, Sarkozy ve oğluna yönelik yapılan ölüm tehdidiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Paris Savcılığı, gözaltına alınan 38 yaşındaki erkeğin, Sarkozy ve oğluna yönelik tehditte bulunduğunu kabul ettiğini bildirdi.

Savcılık, bilirkişinin bu kişinin olay sırasında muhakeme yeteneğine sahip olmadığını ve sağlık durumunun gözaltında tutulmaya uygun olmadığını tespit ettiğini aktardı.

Psikiyatri hastanesine sevk edilen kişinin, uyuşturucu kullanan biri olarak polis kayıtlarında geçtiği belirtildi.

Sarkozy'nin kız kardeşi Caroline Sarkozy de Nagy-Bocsa'nın telefonuna 17 Eylül'de Sarkozy ve oğluna yönelik ölüm tehdidi içeren bir sesli mesaj bırakılmıştı.

Paris Savcılığı, 20 Eylül'de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.



#fransa
#ölüm tehdidi
#Sarkozy
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