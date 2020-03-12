SARS'ı bulan bilim adamı tarih verdi: Haziran'da biter

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu'nun görevlendirdiği ekibin başında bulunan ve hükümete danışmanlık yapan Zhong Nanshan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs kriziyle ilgili tarih verdi.

Haziran'da bitmesini bekliyoruz

Reuters'ın haberine göre; 83 yaşındaki Nanshan, salgının ne zaman biteceği yönünde sorulan bir soruya "Pandeminin Haziran ayında bitmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.

Tekrarlama oranı çok düşük

Çin'de durumun iyiye gittiğini belirten Zhong "İyileşen hastalarda enfeksiyonun tekrarlama oranı çok düşük. Bu da insanlık için umut verici" ifadelerini kullandı.

SARS'ı bulan isim

Çin'de 2002'de ortaya çıkan SARS virüsünü bulan isim olarak bilinen Nanshan, 2005-2009 yılları arasında Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştı.

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