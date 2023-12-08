Sarsıntı başkenti de salladı: Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Meksika Kongresi uzaylı olduğu iddia edilen ve 1000 yaşında olduğu tahmin edilen iki canlının fosilini halka gösterdi. Bilim adamları, “DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik. Bunları bir UFO enkazından çıkarmadık. Onları madenlerde yerin altında bulduk ve fosilleşmişlerdi” dedi.