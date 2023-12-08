|
Dünya

Sarsıntı başkenti de salladı: Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Meksika'nın Puebla eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının başkent Mexico City'de de hissedildiği bildirildi.

Semih Bozkuş
00:50 - 8/12/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Meksika'da deprem
Meksika'da deprem

Latin Amerika ülkesi Meksika 5,8'lik depremle sallandı.

Meksika'nın Puebla eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Puebla eyaletindeki Chiautla de Tapia kentinin 10 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirdi.

Yerin yaklaşık 44,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmazken, yerel basında çıkan haberlere göre sarsıntı başkent Mexico City'de de hissedildi.



#DEPREM
#Meksika
#ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖGG 106. dönem sınav tarihi açıklandı mı, ne zaman? Sınav giriş belgesi...