Savaş en çok onları yaktı: Bu izleri ömür boyu taşıyacaklar

Türk sivil toplum kuruluşları, Suriye savaşının açtığı onulmaz yaraları sarmaya devam ediyor. Kimi STK’lar evlerinden yurtlarından olan milyonlara ekmek, aş, çadır verirken, kimileri savaşın bıraktığı izleri silmek için seferber oluyor. O STK’lardan birisi de Ala Hayat Minik Masumlar Derneği.

400 ÇOCUK AMELİYAT EDİLDİ

Tek başına başlattığı iyilik seferberliğini, gönüllü doktor ve insanlarla büyüterek dernekleştiren Ayşegül Aksu, “Derneğimizde gönüllü doktorlarımız var, hepsi çocukların sağlığı için çabalıyor. 12 yıldır Suriye’de savaş olduğu için çok fazla yanan çocuk var bu çocukları sağlığına kavuşturabilmemiz için toplum olarak seferber olmamız gerekiyor. 2021 yılında 400 yanmış çocuğun tedavisini gerçekleştirdik. Halkımızın da desteğiyle hedefimiz 2022 yılında 500 Savaş mağduru çocuğa sağlıklı bir hayat sunmak” ifadelerini kullandı.

Muhammed Rızık

GÜNDEM Suriyeli kaçakların minibüsündeki çocuk bakışıyla yürek burktu

2 KEZ BOMBALARA HEDEF OLDU

Derneğin elini tuttuğu çocuklardan birisi Muham-med Rızık. Yaşadığı acı günleri anlatan Rızık, “2 yaşında ve 5 yaşında iki kez yaşadığımız yer bombalandı. Kimyasal olan bu bombalardan dolayı bedenimin tamamı yandı. 5 yaşındayken yüzüm yandığı için bakılmaz durumdaydım kendi acılarım varken bir de babamın acısını yaşadım. İkinci bombalamada babamı kaybettim. Sonra Türkiye'ye geldik. Ayşegül abla benim halimi görüp bana yardım etti. Çok acılar çektim, 15 defa ameliyat oldum, ardından yanık giysisi giydim, fizik tedavi yapıldı. Sonra okula başladım ama okuldaki çocuklar benden korktuğu için bırakmak zorunda kaldım” dedi.

REKLAM

BEDENLERİNDE TAŞIYORLAR

Savaşın acı izlerini bedeninde taşıyan Emine İsmaili ise hayatındaki zorlukları şöyle anlattı: “Çok küçüktüm evimize atılan bombayla vücudumun her yeri yandı. Türkiye'de Ayşegül abla beni ameliyat ettirdi. Toplamda 40 ameliyat geçirdim. Şu an 14 yaşındayım ve hala bezleniyorum. Tuvalet ihtiyacımı kendim karşılayamıyorum. Yüzümü, vücudumu gören herkes korkup kaçıyor.”

DÜNYA UNICEF: Suriye'deki savaşta 12 bin çocuk öldü ve yaralandı

ARKADAŞIM OLMADI

Savaş kurbanı olan diğer çocuk ise Abdusselam Ennasr. 6 kardeş olan Ennasr, çadırlarında çıkan yangında yanmış. Ennasr hayatını şöyle anlattı: "Türkiye’de ameliyat edildim. Her yerim yanık içindeydi. Acılarım her geçen gün artıyordu, yüzüme bakıp dalga geçiyorlardı. Dış görünüşümden dolayı hiç arkadaşım olmadı, oyun oynayamadım. Normal çocukluk geçiremedim.”