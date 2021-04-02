Savaş erken çıktı: ​İsrail ve İngiltere Süveyş’i bypass edecek kanal için harekete geçti

BM, Akabe Körfezi’nden başlayan ve İsrail- Mısır sınırından geçen Süveyş’e paralel bir kanalın projesini incelemeye başladı.

Süveyş Kanalı’nda geçen hafta meydana gelen ve uluslararası ekonomide paniğe olan tıkanmanın ardından, Kanal’a alternatif projeler raftan indirilmeye başladı. Ever Given adlı dev kuru yük gemisinin karaya oturarak bir hafta süreyle kanalı kapamasının ardından bölgede ikinci bir kanal açılması arayışı yeniden gündeme geldi. Guardian gazetesinin haberine göre Birleşmiş Milletler’in (BM) İsrail-Mısır sınırında Süveyş’e alternatif bir kanal açılması planlarını incelemeye başladığı belirtildi. Alternatif projede düşünülen kanal projesinin, İsrail’in kontrolündeki bölgeden geçmesi dikkat çekiyor.

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Habere göre BM yetkilileri, yeni kanalın Akabe Körfezi üzerinden Akdeniz’e açılması olasılığını inceliyor. Alternatif projenin Sina yarımadasında İsrail ve Mısır sınır hattından geçirilmesi planlanmakta. Daha önce BM adına bu konuda fizibilite çalışması yapan OFP Lariol adlı uluslararası tünel açma şirketi, “2’nci Süveyş”in beş yıl içinde kazılabileceğini açıklamıştı.

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İSRAİL KONTROL EDECEK

Projenin hayata geçmesi halinde, Filistin topraklarında işgalci konumunda bulunan İsrail’in, küresel deniz ticaretinin yüzde 12’sinin gerçekleştiği, Çin, Ortadoğu, Avrupa stratejik aksının kontrolünü ele geçirmiş olacak.

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İNGİLTERE DE İLGİLENİYOR

Guardian, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın BM Ticaret Yolları Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalardan haberdar olduğunu aktardı. Gazeteye göre bir hükümet yetkilisi, İngiltere’nin bu projede rol oynamaya hazır olduğunu belirterek “Bu konuda uzmanlığımız var ve Kuzey İrlanda için hazırlanan taslak planlarımızı paylaşabiliriz” dedi.

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BAE’DEN GİDEN TEKLİF

Geçen yıl Eylül ayında, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) SüveyşE alternatif bir proje üzerine çalıştığı iddia edilmişti. BAE ve İsrail’in, Akdeniz’deki Aşdod limanı ve İsrail’in Kızıldeniz’deki limanı Eylat arasında yeni bir nakliye kanalı inşası için görüşmeler yaptığı bildirilmişti.

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