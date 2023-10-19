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Dünya

Savaş Kabinesi'nden Biden'a: Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçış yok

İsrail Savaş Kabinesinin, toplantıya katılan ABD Başkanı Joe Biden'a, "Gazze Şeridi'ne kara harekatından kaçışın olmadığını" bildirdiği belirtildi.

08:28 . 19/10/2023 Perşembe
AA
ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Savaş Kabinesi toplantısı

ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Savaş Kabinesi toplantısı

İsrail Kanal 12 televizyonunda, Biden'ın katıldığı İsrail Savaş Kabinesi toplantısına ilişkin yeni ayrıntılar yayımlandı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu toplantıda, Biden'a Gazze'ye kara harekatı yapmaktan başka çarenin olmadığının iletildiği aktarıldı.


İsrail'in Gazze'deki Filistinli gruplara ezici bir zafer elde etmemesi durumunda Tel Aviv'in Orta Doğu'daki konumunun zarar göreceği aktarılan Biden'ın ise Kabine'ye, "ABD'nin Gazze'de İsrail'in herhangi bir kara harekatına destek olacağı" sözünü verdiği vurgulandı.

Savaş Kabinesi üyelerinin Biden'a mutlak zafer dışında Tel Aviv'in bölgedeki stratejik önemini kaybetmesinin yanı sıra Hamas'ın sürpriz saldırısı öncesinde çok tartışılan; "Suudi Arabistan ile normalleşme" konusunda stratejik hamleler yapma yetisini de yitireceği ifade edildi.


Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi lideri Arya Deri, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz katıldı.


İsrail Başbakanı Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan saldırılardan 4 gün sonra "Acil Durum Hükümeti" ve buna bağlı daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması için anlaşmıştı.



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Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#Filistin
#gazze
#Gazze'ye karar harekatı
#hizbullah
#israil
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