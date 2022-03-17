Dünya Savaş suçlusu diyen Bidena Kremlinden yanıt Putin bilge ve kültürlü olduğu için karşılık vermedi
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'Savaş suçlusu' diyen Biden'a Kremlin'den yanıt: Putin 'bilge ve kültürlü' olduğu için karşılık vermedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, "bilge, kültürlü bir uluslararası şahsiyet" olduğu için kendisini "savaş suçlusu" olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt vermediğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Savaş suçlusu diyen Bidena Kremlinden yanıt: Putin bilge ve kültürlü olduğu için karşılık vermedi
ABD Başkanı Biden - Rusya Devlet Başkanı Putin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden’ın açıklamalarını kabul edilemez ve affedilemez bulduklarını kaydetti.

Putin’in söz konusu suçlamaya neden yanıt vermediğine yönelik bir soru üzerine Peskov, "Başkanımız son derece bilge, ileri görüşlü ve kültürlü bir uluslararası şahsiyettir" değerlendirmesinde bulundu.

'YILLARDIR İNSANLARI BOMBALAYAN BİR ÜLKENİN LİDERİ...'


Peskov, ABD’nin dünya çapında çeşitli ülkeleri bombaladığını hatırlatarak, "ABD, zaten mağlup olmuş bir ülkeye, Hiroşima ve Nagazaki’ye hiçbir mantığı olmadan nükleer bombalar attı. Dünya çapında yıllardır insanları bombalayan bir ülkenin lideri bunu söyleyemez" dedi.

BİDEN'DAN İKİLEMLİ YANIT

Biden, dün, Beyaz Saray'da bir gazetecinin"Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin’i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır" yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu" ifadesini kullanmıştı.

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