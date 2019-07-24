Savaşın faturasını çocuklar ödüyor

Yemen'deki savaş en çok çocukları etkiliyor

Yemen’de 5 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın en ağır faturasını ödeyenlerin başında çocuklar geliyor.

Ülkedeki taraflar arasında tırmanan gerilimin masum kurbanları çocuklar, çatışmalarda aldıkları yaraların bedenlerinde bıraktığı kalıcı hasarlarla savaşın acı yüzünü diğer nesillere de taşıyan adeta canlı bir delil niteliğinde.

Taiz ilinde yaşayan Hedil Mahmud Abdulvasi (13) anlam veremediği çatışmalarda hayatının yönünü tamamen değiştiren anı anlattı.

BOMBA AĞAÇTA VURDU

El-Arari köyündeki evlerinin önünde her zamanki gibi oyun oynadığını söyleyen Yemenli kız, güzel bir tabiatı olan köylerinde en sevdiği uğraşın ağaca tırmanmak olduğunu ifade etti.

Abdulvasi, ellerini kaybetmesine neden olan saldırı gününü şöyle anlattı: “2017 yılının Nisan ayıydı. Evimizin yakınlarındaki bir ağaca tırmanmıştım. Bir anda Husilerin attığı bir füze, bulunduğum alana düştü. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. İki elim de sargılıydı.”