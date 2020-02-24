Dünya Savaşta anne ve babasını kaybeden engelli Eyüp kampta dedesinin yardımıyla hayata tutunuyor
ORTADOĞU

Savaşta anne ve babasını kaybeden engelli Eyüp kampta dedesinin yardımıyla hayata tutunuyor

Suriye’de iç savaşta anne ve babası hayatını kaybeden engelli Eyüp Abdülhamit, dedesinin yardımıyla İdlib kentinin Sarmada kırsalındaki kampta hayata tutunmaya çalışıyor.

Haber Merkezi İHA
Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 25 yaşındaki Eyüp Abdülhamit ve dedesi Abdürrezzak.
Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 25 yaşındaki Eyüp Abdülhamit ve dedesi Abdürrezzak.

Savaştan kaçanlardan bazıları yol kenarında kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Bunlardan biri de doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 25 yaşındaki Eyüp Abdülhamit. Dedesi Abdürrezzak’ın yardımıyla hayata tutunan Eyüp’ün anne ve babası da Suriye’de yıllardır devam eden iç savaştaki bombardımanda hayatını kaybetti.

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  • Dedesi ve 3 kardeşiyle birlikte İdlib’de yaşayan Eyüp, 1 sene önce saldırıların arttığı kentten kaçarak Sarmada kırsalına geldi. Burada binlerce kişinin yaptığı gibi çadır kuran aile, yaşam mücadelesi veriyor.

Eyüp'ün dedesi Abdurrezzak.

Dede Abdürrezzak, torunu için yardım istediğini söyleyerek, “Doğuştan engelli bu çocuk. Zor durumdayız burada. Kim yardım ederse Allah razı olsun” dedi.

Eyüp’ün anne ve babası da Suriye’de yıllardır devam eden bombardımanda yaşamını yitirdi.

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