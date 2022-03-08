Savaştan kaçan siviller Rusya'ya sürükleniyor iddiası

Rusya dün sabah sivillerin Mariupol, Kharkiv, Sumi ve başkent Kiev'den ayrılmasına izin vermek için altı yol önerdi. Ancak Vladimir Putin'in güçleri, duyurudan sonra bile bazı şehirleri roketlerle vurmaya devam etti ve çatışmalar birçok yerde şiddetini artırdı. Kremlin'in insani koridorlar için önerdiği rotalar da doğal olarak tartışmalara neden oldu.

Belirlenen rotaların Ukraynalıları doğrudan Rusya'ya götürüleceği iddia edilirken seçilen rota Ukrayna tarafından 'ahlaksız ve kabul edilemez' olarak değerlendirildi.

'İNSANİ KORİDOR PUTİN TARAFINDAN MANİPÜLE EDİLİYOR'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Mariupol and Sumy'den çıkan sivillerin Ukrayna'nın doğusuna yönlendirilmeleri gerekirken tam tersi istikamete; batıya yollandığını ve Rusya'ya yaklaştırıldığını söyledi ve insani koridorun Putin tarafından manipüle edildiğini iddia etti.

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YOL MAYIN TARLASINA ÇIKTI

Kuşatılmış güney liman kenti Mariupol'dan belirlenen sözde güvenli bir geçiş, bir mayın tarlasına çıktı. Irpin'deki uçmuş köprüden köhne bir kalas üzerinden geçen sivillerin aksine Mariupol'dan kaçmaya çalışan mülteciler, yönlendirildikleri yolun mayınlı olması nedeniyle mahsur kaldı.

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FOTOĞRAF 51 Yerel saatle 10.00’da başlayan geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından çok sayıda sivil, Kiev ile İrpin arasında yer alan ve Rusların geçişini önlemek için Ukrayna tarafından havaya uçurulan köprünün olduğu bölgeye akın etti. Yaşlı, çocuk ve hastaların da aralarında olduğu Ukraynalılar, yıkılan köprünün altında kar yağışının etkisiyle ağırlaşan hava koşullarında dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.<br><br> Yaya olarak bölgeye gelen siviller, Ukrayna güçlerince yıkılan köprünün altındaki derme çatma tahta geçitten karşıya geçiriliyor.<br><br> Yaşlı, çocuk ve hastalar bölgedeki bir ırmağın üzerine kurulan tahta geçitten geçerken oldukça zorlanıyor. Sivillerin geçişi sırasındaki kar yağışı ise tahliyeyi daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. Evlerinden, anılarından ayrılmak zorunda kalan Ukraynalıların yükü tahliye sürecinin şartları nedeniyle daha da ağırlaşıyor.<br><br> Tahliye edilenlerden bazıları, yaşadıkları strese ve yorgunluğa yenik düşerek gözyaşlarına boğuluyor. Ukrayna güçleri, “Rus sabotajcıların” sivillerin arasına karışıp Kiev tarafına geçmesini önlemek için tahliye edilenlere kimlik veya pasaport kontrolü yapıyor. Zorlu yolculuğun ardından yolun karşısına geçirilen siviller, burada bekleyen ambulanslarla otobüslerin olduğu bölgeye getiriliyor.<br><br> Otobüslere bindirilen siviller, buradan daha güvenli olan bölgelere götürülüyor.<br><br> İşte kar altındaki zorlu yolculuğa dair yürek yakan kareler: Ukrayna’nın İrpin kentinden tahliyeler devam ediyor: Sivillerin kar altındaki zorlu göçü Rusya'nın 5 Ukrayna kentinde geçici ateşkes ilan etmesinin ardından başkent Kiev yakınlarında yer alan İrpin kentinden sivillerin tahliyesi bugün de sürüyor. Ukraynalıların, yoğun kar yağışı altında Kiev'e oradan da daha güvenli bölgelere geçmek için gösterdiği çaba, savaşın siviller üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. BiP'te paylaş

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