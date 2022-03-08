Savaştan kaçan siviller Rusya'ya sürükleniyor iddiası

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 13. güne girildi. Geçici ateşkes sonrası 5 şehirden tahliyeler bugün saat 10.00'da başladı. Savaştan kaçanların kimi istedikleri yerlere ulaşsa da açılan insani koridorun sonunun mayınlı tarlalara ya da Rusya kontrolündeki alanlara çıktığı öne sürüldü.
Rusya dün sabah sivillerin Mariupol, Kharkiv, Sumi ve başkent Kiev'den ayrılmasına izin vermek için altı yol önerdi. Ancak Vladimir Putin'in güçleri, duyurudan sonra bile bazı şehirleri roketlerle vurmaya devam etti ve çatışmalar birçok yerde şiddetini artırdı. Kremlin'in insani koridorlar için önerdiği rotalar da doğal olarak tartışmalara neden oldu.
Belirlenen rotaların Ukraynalıları doğrudan Rusya'ya götürüleceği iddia edilirken seçilen rota Ukrayna tarafından 'ahlaksız ve kabul edilemez' olarak değerlendirildi.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Mariupol and Sumy'den çıkan sivillerin Ukrayna'nın doğusuna yönlendirilmeleri gerekirken tam tersi istikamete; batıya yollandığını ve Rusya'ya yaklaştırıldığını söyledi ve insani koridorun Putin tarafından manipüle edildiğini iddia etti.
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YOL MAYIN TARLASINA ÇIKTI
Kuşatılmış güney liman kenti Mariupol'dan belirlenen sözde güvenli bir geçiş, bir mayın tarlasına çıktı. Irpin'deki uçmuş köprüden köhne bir kalas üzerinden geçen sivillerin aksine Mariupol'dan kaçmaya çalışan mülteciler, yönlendirildikleri yolun mayınlı olması nedeniyle mahsur kaldı.