Dünya Schengen vize sistemi değişiyor AKPMde oy çokluğuyla kabul edildi
AVRUPA

Schengen vize sistemi değişiyor: AKPM'de oy çokluğuyla kabul edildi

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerin gidiş için aldığı Schengen vizesi konusundaki sıkıntıları gündemine alan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

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Haber Merkezi Diğer
Schengen vize sistemi değişiyor: AKPMde oy çokluğuyla kabul edildi
Arşiv.

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Meclisin Türk Grubu, yaşanan sorunları ve çözümlerini içeren bir rapor hazırladı.

Vize alımlarında yaşanan sıkıntıların aktarıldığı raporda, Schengen Bilgi Sistemi'nin Schengen alanına dahil kimi ülkeler tarafından keyfi biçimde kullanıldığı anlatıldı.

  • Schengen vize başvurularına yanıtların keyfi olarak verildiğini söyleyen AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız, "Hem AB muktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB İnsan Hakları Sözleşmesi'nde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evrildi Schengen vizesi uygulamaları" dedi.

Raporda Türk tarafının çözüm önerilerinin de yer aldığını belirten Altunyaldız, "Tüm ülkelerde yeknesak bir uygulamanın ortaya çıkması için denetim ve izleme mekanizmasının ortaya çıkarılması, yapılacak müracaatlarda ortaya konan ret gerekçelerinin mutlaka tarafa bildirilmesi ve yargı denetimine mutlaka ret kararlarının açılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

REFORM ÇAĞRISI YAPAN TASARI OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporu bugün görüşerek schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Türk Grubunun beklentisi Meclis'ten tavsiye kararı çıkması yönündeydi.

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