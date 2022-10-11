Schengen vize sistemi değişiyor: AKPM'de oy çokluğuyla kabul edildi

AP üyesi Clare Daly: Ukrayna’ya destek verenlerin Filistin halkına silah istememesini gülünç buluyorum

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi İrlanda milletvekili Clare Daly, Ukrayna'ya silah desteği için çağrıda bulunanların ikiyüzlü tutumunu yüzlerine vurdu. AP'de yaptığı konuşmada, “Ukrayna'ya silah isteyenlerin, Filistin ya da Yemen halkına asla silah istememesini gülünç buluyorum. Günah keçisi ilan edilip yaftalansam da savaşın durdurulmasını istiyorum. Bunun için özür dilemiyorum.' dedi.