Scholz: Erdoğan'ın Almanya'ya gelişini dört gözle bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Scholz, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, aralarında kraliyet ailelerinin de bulunduğu pek çok devlet ve hükümet başkanı gibi bu maçlara gelecek olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.