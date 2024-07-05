|
Dünya

Scholz: Erdoğan'ın Almanya'ya gelişini dört gözle bekliyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli maç için ülkeye yapacağı ziyareti "dört gözle beklediğini" söyledi. Erdoğan, A Milli Takımın yarın Almanya'da EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacağı maçı izleyecek.

15:22 - 5/07/2024 vendredi
Diğer
Olaf Scholz - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Olaf Scholz - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Almanya Başbakanı
Olaf Scholz,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Scholz, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, aralarında kraliyet ailelerinin de bulunduğu pek çok devlet ve hükümet başkanı gibi bu maçlara gelecek olmasından büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.


"Dört gözle bekliyorum"


Scholz, Erdoğan'ın yarın, Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçı için Berlin'e yapacağı ziyareti "dört gözle beklediğini" söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacağı maçı izlemek üzere Almanya'ya gideceği açıklanmıştı.


Türkiye'nin 2 Temmuz'da Avusturya ile oynadığı maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanını çeyrek final maçına davet etti.


Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yarın düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağı programını milli maç nedeniyle iptal etti.




#Olaf Scholz
#Recep Tayyip Erdoğan
#Almanya
il y a 2 heures
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025? GSB ile KYK başvurusu nasıl yapılır, KYK yurt başvurusu ücreti ne kadar olacak?