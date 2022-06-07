Dünya Scholz Ukraynaya silah tedariki ile desteklemeye devam edeceğiz
AVRUPA

Scholz: Ukrayna’ya silah tedariki ile desteklemeye devam edeceğiz

Litvanya’nın başkenti Vilnius’a resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Litvanya, Estonya ve Letonya liderleriyle bir araya geldi. Dörtlü görüşmenin ana konusu Baltık ülkelerinin güvenliği, Rusya’nın politikaları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO’nun doğu kanadının korunması oldu. Alman Başbakan Scholz, görüşmenin ardından Baltık liderleri Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karis ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Ukrayna-Rusya Savaşına değinen Scholz, “Ukrayna’yı silah tedariki ile desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Scholz: Ukrayna’ya silah tedariki ile desteklemeye devam edeceğiz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna savaşının sona ermesi, Rus ordusunun Ukrayna’ye terk etmesi ancak yaptırımlar ve birlikte hareket etmeye bağlı olduğunu söyledi.

Başbakan Scholz, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı karşısında ihtiyacımız olan birlikte hareket etmemizin önemini bir kez daha göstermiştir. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı göz önüne alındığında, önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz. Rusya sınır kurallarını ihlal ederek işgal girişiminde bulundu. Rusya’nın saldırganlığı karşısında Avrupa ve NATO ülkeleri topraklarını korumak için yeni stratejiler ve güvenliğimizi birlikte sağlama konusunu yeniden ele almalıyız. NATO’nun bir parçası olarak birliğe kakımızı arttırmaya kararlıyız. Rusya’nın bu savaşı kazanamaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rusya’nın savaşı bitirmesi gerekiyor. Ukrayna’daki birliklerini geri çekmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Scholz, “Rusya’nın saldırganlığını durdurabilmek için Avrupa Birliği’nin altıncı yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Yaptırımları tutarlı bir şekilde uygulayacağız. Bu yaptırımlar, Rus ekonomik kalkınma fırsatları açısından etkili olmalı ki, Rus saldırganlığından uzaklaşmak, Putin ve hükümetini savaşı sona erdirmeye ve askerleri geri çekmeye ikna etmek için bir neden olmalı. Bu nedenle yaptırımlar uygulanmalı ve birlikte hareket etmek önemlidir" açıklamasını yaptı.

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Zelenskiy cephede: Zaporijya'da askerlerle bir araya geldi
FOTOĞRAF 4
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Harkov kentinin ardından Zaporijya’yı ziyaret etti.
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Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya’da cephe birliklerle bir araya geldiğini aktararak, \"Büyük çalışmalarınız, hizmetiniz, hepimizi ve devletimizi koruduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum\" dedi.
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Rus saldırılarından hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, bölgedeki bir tıbbi tesisi de ziyaret etti. Rus kuşatması sonrası Mariupol’den tahliye edilen sivillerle bir araya gelen Zelenskiy, yerinden edilmişlerin uygun şekilde yeniden yerleştirilmesi için harekete geçme sözü vererek, \"Bu sorunu çözmenize gerçekten yardımcı olacağız\" dedi.
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Öte yandan Zelenskiy, 29 Mayıs’ta Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna’nın Harkov kentini ziyaret etmiş, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü vermişti.<br>
Zelenskiy cephede: Zaporijya'da askerlerle bir araya geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın Zaporijya kentini ziyaret ederek, cephe birliklerle bir araya geldiği aktarıldı.
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