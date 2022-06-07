Scholz: Ukrayna’ya silah tedariki ile desteklemeye devam edeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna savaşının sona ermesi, Rus ordusunun Ukrayna’ye terk etmesi ancak yaptırımlar ve birlikte hareket etmeye bağlı olduğunu söyledi.

Başbakan Scholz, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı karşısında ihtiyacımız olan birlikte hareket etmemizin önemini bir kez daha göstermiştir. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığı göz önüne alındığında, önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz. Rusya sınır kurallarını ihlal ederek işgal girişiminde bulundu. Rusya’nın saldırganlığı karşısında Avrupa ve NATO ülkeleri topraklarını korumak için yeni stratejiler ve güvenliğimizi birlikte sağlama konusunu yeniden ele almalıyız. NATO’nun bir parçası olarak birliğe kakımızı arttırmaya kararlıyız. Rusya’nın bu savaşı kazanamaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rusya’nın savaşı bitirmesi gerekiyor. Ukrayna’daki birliklerini geri çekmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Scholz, “Rusya’nın saldırganlığını durdurabilmek için Avrupa Birliği’nin altıncı yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Yaptırımları tutarlı bir şekilde uygulayacağız. Bu yaptırımlar, Rus ekonomik kalkınma fırsatları açısından etkili olmalı ki, Rus saldırganlığından uzaklaşmak, Putin ve hükümetini savaşı sona erdirmeye ve askerleri geri çekmeye ikna etmek için bir neden olmalı. Bu nedenle yaptırımlar uygulanmalı ve birlikte hareket etmek önemlidir" açıklamasını yaptı.

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