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Dünya

'Seçimde kime oy vereceksiniz?' sorusuna cevap hiç değişmedi

Seçimlerde oy kullanmak için Köln'de bulunan konsolosluk önünde kayıt sırası bekleyen gurbetçiler, 'Seçimde kime oy vereceksiniz?' sorusuna hep bir ağızdan aynı cevabı verdi.

14:10 . 6/04/2023 Perşembe
Diğer
Almanya/Köln

Almanya/Köln

14 Mayıs seçimleri sayılı günler kalmışken Yurtdışında Türklerin yaşadığı birçok ülkede de seçim heyecanı başladı. 14 Mayıs'ta oy kullanmak isteyen vatandaşlar konsolosluklara giderek seçim için kayıt yaptırıyor.


Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy kullanabilmek için kayıt olmaya konsolosluğa giden Türk vatandaşları, Almanya'nın Köln kentinde bulunan konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


O kayıt kuyruğunu kaydeden bir vatandaş ise elindeki mikrofonu uzatarak sıradaki insanlara kime oy vereceklerini sordu. Soru soran vatandaşın aldığı cevaplar hiç değişmedi.



Hiç montaj ve kesinti yapılmadan yayınlanan videoda mikrofon uzatan vatandaşa verilen cevaplar hiç değişmedi. Sırada bulunan gurbetçilerin çoğu
'Seçimde kime oy vereceksiniz?'
sorusuna
'Erdoğan'
,
'Reis'
ve
'AK Parti'
cevabını verdi.

Mini bir seçim anket gibi görünen videoda kalabalığın içinden sadece birkaç kişinin CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylemesi dikkat çekerken bazı vatandaşlar ise oyunu kime vereceğini söylemekten çekindi.

2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ son seçim anketine göre, "İlk turda Cumhurbaşkanımız bu seçimi diğer seçimden daha yüksek bir oyla kazanacaktır" dedi. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi, YRP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.

#Almanya
#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
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