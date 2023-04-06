'Seçimde kime oy vereceksiniz?' sorusuna cevap hiç değişmedi

Almanya/Köln
14 Mayıs seçimleri sayılı günler kalmışken Yurtdışında Türklerin yaşadığı birçok ülkede de seçim heyecanı başladı. 14 Mayıs'ta oy kullanmak isteyen vatandaşlar konsolosluklara giderek seçim için kayıt yaptırıyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy kullanabilmek için kayıt olmaya konsolosluğa giden Türk vatandaşları, Almanya'nın Köln kentinde bulunan konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
O kayıt kuyruğunu kaydeden bir vatandaş ise elindeki mikrofonu uzatarak sıradaki insanlara kime oy vereceklerini sordu. Soru soran vatandaşın aldığı cevaplar hiç değişmedi.
Mini bir seçim anket gibi görünen videoda kalabalığın içinden sadece birkaç kişinin CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylemesi dikkat çekerken bazı vatandaşlar ise oyunu kime vereceğini söylemekten çekindi.