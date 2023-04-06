'Seçimde kime oy vereceksiniz?' sorusuna cevap hiç değişmedi

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ son seçim anketine göre, "İlk turda Cumhurbaşkanımız bu seçimi diğer seçimden daha yüksek bir oyla kazanacaktır" dedi. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi, YRP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.