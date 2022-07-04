Dünya Şehit Enes Özgülün vasiyeti duygulandırdı İsmim çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin
ORTADOĞU

Şehit Enes Özgül’ün vasiyeti duygulandırdı: 'İsmim çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin'

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Enes Özgül’ün operasyona gitmeden önce yetiştirme yurdundan öğretmenine ve arkadaşına "şehit olursam" diyerek yazdığı vasiyet, şehidin silah arkadaşlarını ve sevenlerini duygulandırdı.

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Haber Merkezi İHA
Şehit Enes Özgül’ün vasiyeti duygulandırdı: İsmim çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin
Şehit Enes Özgül

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve bugün şahadet haberi verilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül’ün vasiyeti arkadaşlarını duygulandırdı. Isparta Yetiştirme Yurdu’ndan ayrıldıktan sonra vatan sevdası için göreve başlayan Özgül’ün yetiştirme yurdundan bir arkadaşına göreve gitmeden önce attığı mesaj tüyleri diken diken etti.

Şehit Enes Özgül’ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, “Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı.

'Hakkınızı helal edin'

  • Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, “Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit’te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun” yazdığı öğrenildi. Şehidin vasiyeti sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

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