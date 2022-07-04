Şehit Enes Özgül’ün vasiyeti duygulandırdı: 'İsmim çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin'

Suriye Milli Ordusu YPG/PKK’lı teröristlerin işgalindeki Tel Rıfat cephe hattına takviye gönderdi

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat cephe hattına askeri takviye gönderdi.



SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'den hareket eden takviye konvoyunda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, çok namlulu roket atar ve havan topu yer aldı.



SMO, son zamanlarda olası askeri operasyon için tatbikat yaparak hazırlıklarına hız vermişti.