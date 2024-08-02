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Şehit İsmail Haniye Katar'da son yolculuğuna uğurlanıyor: Cenaze törenine Türkiye'den üst düzey katılım

Katil İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin naaşı Katar'a ulaştı. Bugün Katar'da düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek olan şehit İsmail Haniye için tüm camilerde sela verilecek ve gıyabi cenaze namazı kılınacak. Hamas mücahidi Haniye, Doha’da kılınacak cenaze namazının ardından Luseyl kentinde defnedilecek. Doha'daki törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

Seda Ekinci
10:42 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 11:24 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hamas lideri İsmail Haniye'nin naaşı Katar'da
Hamas lideri İsmail Haniye'nin naaşı Katar'da

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Şehit Haniye'nin naaşı törenin ardından defnedilmek üzere Katar'a nakledildi.

Türkiye'den üst düzey katılım

Bugün Katar'da düzenlenecek cenaze törenine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

İsmail Haniye’nin cenaze namazına Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği ve tüm üyeler tam kadro katıldı.


TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan be grubun üyesi milletvekilleri de katıldı.


İDE ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin davetiyle cenaze namazı için Doha’ya geldi. Görmez, geceyi Haniye ailesinin yanında geçirdi.


Ayrıca; Fatih Erbakan, Mustafa Destici, Zekeriya Yapıcıoğlu ve Ahmet Davutoğlu da Haniye'nin cenaze töreni için Katar'a geldi.

Şehit edilen Haniye'ye eşi ve çocuklarından son veda

Hamas mücahidi Haniye'nin cenazesinin Katar'a gelmesinin ardından, şehidin eşi ve çocukları Haniye'ye dualara ederek son yolculuğuna uğurladı. Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam, "Canım, Allah senden razı olsun. Sen dünyada ve ahirette benim dayanağımsın. Bütün kararlılığımızı ve sabrımızı senden aldık." ifadelerini kullandı.



Tüm camilerde sela okunacak

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için tüm camilerde sela verilecek ve gıyabi cenaze namazı kılınacak.

İlk tören Tahran'da yapıldı

Şehit olan İsmail Haniye için ilk cenaze dün Tahran`da düzenlendi. Tahran Üniversitesi`nde düzenlenen törende Haniye`nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı.


Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan`ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Binlerce kişi üniversite kapısında bekledi

Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Şehit Haniye'nin son isteği için harekete geçildi

Filistin davasının önderlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar 3 Ağustos'ta Ayasofya Meydanı’nda bir araya gelecek . Filistin Dayanışma Platformu çağrısıyla buluşan STK’lar, şehadete eren ve terör devleti İsrail'in zindanlarda tutulan Müslümanlar için tek yürek olacak.

Haniye'nin şehadeti böyle anons edildi




#İsmail Haniye
#Katar
#Hamas
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