Senatör Graham duyurdu: Trump, Afganistan'dan asker çekecek

Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret eden Graham, Trump'ın Afganistan'daki 12 bin Amerikan askerinin sayısını 8 bin 600'e düşürebileceğini ve geri çekilmenin yıl sonundan önce başlayabileceğini söyledi.

ABD'nin Afganistan'daki güçlerini geri çekmesinin "koşullu" olması ve Taliban'ın barış görüşmeleri sırasında verdiği sözlere bağlı kalması gerektiğine işaret eden Graham, ülkeyi savunma görevinin, Afganistan Ulusal Güvenlik Güçlerine kalacağını kaydetti.

4 bin askeri geri çekmeyi planlıyor

CNN televizyonu, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump'ın Afganistan'dan yaklaşık 4 bin askeri geri çekmeyi planladığını duyurmuştu.

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