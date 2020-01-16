Dünya Sence de birbirimize çok benzemiyor muyuz? diye kendisine çok benzeyen biri mesaj attı İkizi çıktı
ASYA

'Sence de birbirimize çok benzemiyor muyuz?' diye kendisine çok benzeyen biri mesaj attı: İkizi çıktı

Endonezya’da Nabila Az-Zahra’nın sosyal medyada tanıştığı ve kendisine çok benzeyen Nadya Elvira, ikiz kardeşi çıktı. Nabila, 16 yıl önce evlatlık olarak başka bir aileye verildiğini öğrendi.

Haber Merkezi DHA
İkiz kardeşler, Nabila Az-Zahra ve Nadya Elvira.
İkiz kardeşler, Nabila Az-Zahra ve Nadya Elvira.

Endonezya’nın Güney Sulawesi bölgesindeki Gowa’da yaşayan lise öğrencisi Nabila Az-Zahra (16) sosyal medyada kendisine çok benzeyen Nadya Elvira ile tanıştı. Nabila, sosyal medya platformu Instagram üzerinden gelen Nadya’ya ait, "Sence de birbirimize çok benzemiyor muyuz?" mesajını aldı.

  • Yerel medyaya konuşan Nabila, bunun başta bir şaka olduğunu ancak görüntülü arama yaptıklarına şok olduğunu belirtti. Birbirlerine geçmişleriyle ilgili sorular soran ikiz kardeşler, geçmişlerinin yüzde 90 oranında paralellik gösterdiğini fark etti.

Nadya Elvira çocukluğu.

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GERÇEĞİ NABİLA’NIN AİLESİ AÇIKLADI

Nabila, ikiz olma ihtimalini düşündüğünü ve bunu ailesine sorduğunu söyledi. Nabila’yı evlatlık alan Ramli ve Johra, onu 16 yıl önce evlatlık aldıklarını itiraf etti. Nabila’nın asıl ailesinin finansal olarak zor durumda olması nedeniyle, onu evlatlık vermeye karar verdiklerini belirten Nabila, "Annem, 1 kilo 400 gram olarak dünyaya geldiğimi söyledi. Hastaymışım ve ölüyormuşum" ifadelerini kullandı.

Nabila Az-Zahra'nın bebekliği.

"HEM MUTLU, HEM ÜZGÜN HİSSEDİYORUM"

Ülkede yayın yapan Metro TV'ye konuşan Nadya Elvira kardeşine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Programa görüntülü olarak bağlanan Nabila da, ikizini bulduğu için mutlu olduğunu ancak böyle bir geçmişi olduğunu öğrendiği için üzgün olduğunu belirterek, "Gerçeği öğrenince hem üzgün, hem de mutluydum. Mutluyum çünkü ikizimle tanıştım. Üzgünüm çünkü böyle bir hikaye beklemiyordum. Beni bu güne kadar içtenlikle yetiştiren aileme sahip olduğum için minnettarım" dedi.

İkizlerin mucize karşılaşması sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Çok sayıda yorum alan paylaşım 25 bin kez beğeni aldı.

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