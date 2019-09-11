Dünya Senegalde başörtüsünü yasaklayan Fransız okula uyarı
AFRİKA

Senegal'de, başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

Senegal'de başörtüsünü yasaklayan Fransız okula uyarı

Senegal'de başörtülü öğrencileri okula almayan Katolik Fransız okulu Sainte Jeanne d'Arc Enstitüsü, uygulamadan vazgeçmediği takdirde kayyum atanma veya kapatılma riskiyle karşı karşıya kalacak. Diplomatik kaynaklara göre, başkent Dakar'da faaliyet gösteren okuldan, yasağın kaldırılmasına ilişkin gerekli yasal düzenlemeyi derhal yapması istendi.

Haber Merkezi AA
Katolik Fransız okulu Sainte Jeanne d'Arc Enstitüsü kayyum atanma veya kapatılma riskiyle karşı karşıya.
Katolik Fransız okulu Sainte Jeanne d'Arc Enstitüsü kayyum atanma veya kapatılma riskiyle karşı karşıya.

Senegal'de başörtülü öğrencileri okula almayan Katolik Fransız okulu Sainte Jeanne d'Arc Enstitüsü (ISJA), uygulamadan vazgeçmediği takdirde kayyum atanma veya kapatılma riskiyle karşı karşıya kalacak.

  • Diplomatik kaynaklara göre, başkent Dakar'da faaliyet gösteren okuldan, yasağın kaldırılmasına ilişkin gerekli yasal düzenlemeyi derhal yapması istendi.

Okul yönetimi, yasağı sürdürmesi durumunda, okulun kapatılma veya kayyum atanması riskiyle karşı karşıya kalabileceği yönünde uyarıldı.

Hükümet yetkilileriyle okul yönetiminin akşam saatlerinde son kez görüşmesi bekleniyor.

Okul yasakta ısrarcı

Bu gelişmelere karşın okul yönetiminin yasağı uygulama konusunda direttiği ve devletten başörtülü öğrencileri başka okullara kaydettirmesi yönünde talepte bulunduğu belirtiliyor.

  • Okulun 1740 öğrencisi arasında 23'ü Lübnanlı, 3'ü Senegalli toplam 26 başörtülü öğrencisi bulunuyor.

Okul yöneticileri bakanlığa çağrılmıştı

Eğitim Bakanı Mamadou Talla, geçen hafta okul yöneticilerini bakanlığa çağırarak, başörtüsü yasağının gerekçesini açıklamaları için 48 saat süre vermişti.

Birçok Müslüman veli de okul yönetimi aleyhinde anayasaya aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle dava açacaklarını duyurmuştu.

  • Dakar'da geçen ay Fransa merkezli Avrupa İşletme Enstitüsü de (IEA), bina sınırlarında namaz kılınmasını yasaklamıştı.

Diğer yandan Fransız menşeli bir eczane, iki eczacıyı iş saatlerinde namaz kıldıkları gerekçesiyle kovmuş ve büyük tepki toplamıştı.

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