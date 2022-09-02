Senegalli diplomat Bathiliy BM Libya Özel Temsilciliğine aday gösterildi

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Fenerbahçe Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı. Avrupa'da transfer döneminin son gününde Nottingham Forest'a transfer olacakken, belgelerin yetişmemesi nedeniyle transferi iptal olan Michy Batshuayi, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi mi olacak? Michy Batshuayi'nin sözleşme detayları belli oldu mu? Michy Batshuayi Beşiktaş'ta oynarken kaç gol attı? Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe transfer haberinin detaylarını sayfamızda bulabilirsiniz.