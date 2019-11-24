Senegalli göçmenin bir saat ile hayatı değişti

İtalya Parma’da, 5 yıldır işsiz olan ve sokakta çocuk kitapları satarak geçinmeye çalışan Senegalli Modou Gaye, yolda yeşil bir kutu içinde Rolex marka saat buldu. Gaye, kutudaki saati tanıdığı bir kuyumcuya gösterdi. Kuyumcu, Rolex’in Daytona modeli olan saatin en az 25 bin euro değerinde olduğunu söyleyince birlikte karakola gittiler.

İtalya polisi, saatin Parma’ya iş seyahati için gelen Mantovalı bir iş insanına ait olduğunu tespit etti. İsmi açıklanmayan iş insanı saatini almak için geldiği Parma’da, Gaye’e iş verme teklifinde bulundu. Senegal’den İtalya’ya 2013’te gelen Gaye, “Saat bana ait değildi, elbette teslim edecektim. Babam bana bunu öğretti, ben de böyle yaptım” dedi.

Yerel gazetelerde, ulusal basında ve sosyal medyada geniş yer bulan haberin ardından Parma Belediye Başkanı Federico Pizzarotti, sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

“Bu dürüstlüğü anlatan, mutlu sonlu bir hikaye. Gittikçe daha da güçleşen, bireyci hale gelen bir dünyada yaşıyoruz, umut yerini belirsizliğe ve korkuya bırakıyor. Ama dürüstlük, kayıtsızlığın karanlığını delen ufak ve utangaç bir ışık hüzmesi gibi.”