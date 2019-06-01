Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Senegalliler teheccüd namazı için caddelere sığmadı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AFRİKA

Senegalliler teheccüd namazı için caddeleri doldurdu

Senegalliler teheccüd namazı için caddelere sığmadı

Kadir Gecesi'ni idrak için ramazan ayının son 10 gününde ibadetlerini artıran Senegalliler, teheccüd namazında camilere sığmadı.

Haber Merkezi AA
Senegalliler, İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.
Senegalliler, İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.

Senegal'in başkenti Dakar'da Kadir Gecesi'ni idrak etmek için ramazan ayının son 10 gününde teheccüd namazı kılanlar sokaklara taştı.

Sahildeki yollara serilen seccadeleri dolduran genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk binlerce Senegalli, teheccüd namazı kıldı ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Cemaatten 16 yaşındaki Daouda Diallo, yaptığı açıklamada teheccüd namazına katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Diallo, "Müslüman olmaktan gurur duyuyorum ve Allah'ı çok sevdiğim için her teheccüd namazına geliyorum." dedi.

Senegalliler, İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.

Sınırda çatışma:2 şehit, 5 yaralı

Sınırda çatışma:
2 şehit, 5 yaralı

Türkiye-İran sınırından kahreden haber.
Saldırıların amacı:Baskıyı hafifletmek

Saldırıların amacı:
Baskıyı hafifletmek

Büyük darbe yiyen teröristler İran sınırından 'mesaj' veriyor.
THYdenönemli duyuru

THY'den
önemli duyuru

Seçim için ücretsiz bilet değişikliği uygulaması uzatıldı.
Başkanlığa tek aday

Başkanlığa tek aday

TFF'nin yeni başkanı belli oluyor.
Katil astsubay<br>FETÖ'cü çıktı

Katil astsubay
FETÖ'cü çıktı

Emrindeki askerin başına miğferle vurup öldürmüştü.
'Maraton' bitti

'Maraton' bitti

​LGS'de çocuklar sınıfta, aileleri bahçede ter döktü.
Kaçarken yakalandılar

Kaçarken yakalandılar

​17 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalıştı.

İşçi servisi <br>geçişinde patlama

İşçi servisi
geçişinde patlama

1 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
İstanbul bomboş

İstanbul bomboş

​Mega kentte alışık olmadığımız görüntüler.
DEAŞ'ın bombacıları<br>Adana'da yakalandı

DEAŞ'ın bombacıları
Adana'da yakalandı

Bomba ve mühimmat sorumlusuna kelepçe.
Yeni 'Atak' büyüledi

Yeni 'Atak' büyüledi

Jandarma 'Kanuni' ile güneş gibi doğacak.
Hakurk'a 'Pençe'

Hakurk'a 'Pençe'

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
260 bin kişi saf tuttu

260 bin kişi saf tuttu

Ramazan ayının son cumasına büyük katılım gerçekleşti.
İstanbul'u uçuracak 26 proje

İstanbul'u uçuracak 26 proje

​AK Parti İstanbul adayı Yıldırım, gençlere destek olacak ve istihdamı arttıracak projelerini açıkladı.
Yeni 10 numara

Yeni 10 numara

Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi.
Trafik durdu

Trafik durdu

​Bayram tatili başladı, kilometrelerce kuyruk oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.