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Sessizce izledi: Yunanistan'ın atadığı imam

Yunanistan, İstanköy (Kos) Adası’nda sözde “Pontus Soykırımı” anıtı dikti. Açılış törenine Atina yönetiminin İstanköy’e atamış olduğu İskeçeli imam İrfan Trampa da katıldı. Trampa, Kos Derneği Başkanı Haralambos Navrozidis’in Türkiye’ye yönelik skandal ifadelerini sessizce izledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sessizce izledi: Yunanistanın atadığı imam
Yunanistan’ın atadığı imam İrfan Trampa’nın törene katılması büyük tepki çekti.

Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’nda sözde “Pontus Soykırımı” anıtı dikildi. Anıtın açılışına Yunan devletinin İstanköy’e tayin etmiş olduğu İskeçeli imam İrfan Trampa da katıldı. İmam’ın tören sonunda üst düzey yetkililerle birlikte sözde soykırım anıtı önünde çektirilen hatıra fotoğrafında yer alması dikkat çekti. Yunanistan’ın Bodrum’a komşu İstanköy (Kos) Adası’na Yunanlıların Sözde Pontus Helenizmi Soykırım Anıtı’nın açılışını yapmaları büyük tepki topladı.

Kos Derneği Başkanı Haralambos Navrozidis, törende yaptığı konuşmada, “353 bin soydaşımızı anmak ve onların hatıralarını yaşatmak için burada bu töreni düzenledik, anıtın açılışını yapıyoruz. Türkiye hala özür dilemiyor, çünkü geçmişi ile barışmak istemiyor, soydaşlarımızın torunları da bu anıta sahip çıkacak” ifadelerini kullandı. Atanmış imam İrfan Trampa’nın bu sözlere tepki göstermemesi dikkat çekti.

GERÇEKLİKTEN UZAK KURGULANMIŞ HİKAYELER

Rodos-İstanköy ve Oniki Adalar Türkleri Dayanışma Derneği (ROİSDER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, anıtın açılışını kınadığını söyledi. Kaymakçı, “Düzenlenmekte ve gerçeklikten uzak bu tarihi yalan üzerine kurgulanmış hikâyeler Yunan halkına empoze edilmektedir” diye konuştu.

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