Seul'de bir kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yaktı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 78 yaşındaki kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etti. Eylemin iki ülke arasında ticari ve politik tartışmaların yükseldiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Haber Merkezi 19 Temmuz 2019, 12:59 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019, 13:12 AA