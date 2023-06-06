'Shegger Şehri Projesi' kapsamında 5 kişinin hayatını kaybettiği Etiyopya'da neler oluyor?

Etiyopya'da geçtiğimiz yıl, modern bir şehir inşa etme gerekçesiyle başkent Addis Ababa'yı çevreleyen altı kasabayı birleştirme kapsamında Oromiya bölgesinde 'Shegger Şehri Projesi' başlatılmıştı. Etiyopya hükümeti bu doğrultuda yasadışı olduğu iddiasıyla yüzlerce bina, ev ve camiyi yıktı. Resmi olmayan raporlara göre yetkililer, Shegger Şehri için yaklaşık 200.000 evi, 19 camiyi ve Kur’an kursunu yerle bir etti.









5 kişi öldürüldü

Cuma günü Addis Ababa'da Cuma namazı sonrasında kentin en büyük camisinin yakınında, kentsel proje kapsamında camilerin yıkılmasına tepki gösteren Müslümanlara silahla karşılık verdi. Etiyopya güvenlik güçleri 5 kişiyi katlederken onlarca kişi de yaralandı.





Haber 7'nin haberine göre, bölge evlerin yıkımları ve zorla tahliyeler olduğu gibi, yönetim güçleri herhangi bir açıklama yapmadan şehirdeki camileri yıkmayı sürdürüyor. Etiyopya güçleri, camii içindeki Kuran-ı Kerim ve dini kitapları dışarı çıkartmadan yapıları yıkarken yaşananlar İslamiyet'e saldırı olarak yorumlanıyor.









Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde yeni kurulması planlanan şehir için konutlarla birlikte camilerin de yıkılması tepkiye yol açarken Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi de konuya dair bir açıklamada bulundu. Konsey, konuya ilişkin olarak, cami yıkımlarının bir an önce durması ve sivillerin zarar gördüğü şiddet olaylarına ilişkin de soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.





'Shegger Şehri Projesi' kapsamında yaşanan zulümler karşısında Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) da bir açıklama yaptı. Yeni kurulan Sheger City'deki büyük yıkımların ve zorla tahliyelerin yasa dışı olduğunu ve uluslararası ve insan hakları yasalarına aykırı olduğunu belirten EHRC, zorla yerinden edilmenin insani bir krize yol açtığını ve bir güvenlik sorunu haline geldiğini de dile getirdi.











