Dünya Siber 11 Eylülden kaygılıyım
AMERİKA

'Siber 11 Eylül'den kaygılıyım'

ABD Başkanı Trump'ın 'Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karışmadığı' iddiasıyla ilgili söyledikleri üzerine konuşan ABD İstihbarat Direktörü Dan Coats, "Keşke farklı bir açıklama yapsaydı. Rusların bizim seçim sürecimizi mahvetme konusunda öncülük ettiği şüphe götürmez bir şeydir. Bunları onlara haykırmamız gerekir" ifadelerini kullandı. ABD’nin birçok odağın saldırısı altında bulunduğunu da ifade eden Coats, siber saldırı riskinin çok yüksek olduğunu ve ABD’nin finans kuruluşları ile alt yapılarına siber saldırı düzenlenebileceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD İstihbarat Direktörü Dan Coats
ABD İstihbarat Direktörü Dan Coats

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin hiçbir şey bilmediğini belirterek, kendisine sorulması halinde Trump’ın bu görüşmeyi baş başa yapmasını tavsiye etmeyeceğini söyledi.

Coats, Colorado’nun Aspen kentinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda, Trump'ın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin ile görüşmesine ilişkin CNN Sunucusu Andrea Mitchell'in sorularını yanıtladı.

Trump'ın Putin ile ortak basın toplantısında, "Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine karışması için bir sebep olmadığını" söyleyerek Amerikan istihbaratını açığa düşürmesinden hemen sonra İstihbarat Direktörlüğünden yapılan açıklama ile ilgili soruya Coats, “Açıklamayı düzeltmem gerektiğini hissettim” yanıtını verdi. Coats devamında şunları söyledi:

Keşke farklı bir açıklama yapsaydı. Rusların bizim seçim sürecimizi mahvetme konusunda öncülük ettiği şüphe götürmez bir şeydir. Bunları onlara haykırmamız gerekir. Bunu yapmamız önemlidir.

Trump’ın Putin ile baş başa görüşmesine ilişkin bir soru üzerine ise Caots, "O toplantıda ne olup bittiğini bilmiyorum. Bu Başkanın özel imtiyazıdır. Şayet bana bunun nasıl yapılacağı sorulmuş olsaydı farklı bir şekilde olmasını önerecektim ama bu benim görevim değil. Olan olmuş" diye konuştu. Putin’in, Trump ile görüşmesini gizlice kaydedip kaydetmediği sorusuna karşılık Coats, her zaman bu riskin bulunduğunu dile getirdi.

“Siber 11 Eylül’den kaygılıyım”

ABD’nin birçok odağın saldırısı altında bulunduğunu ifade eden Coats, siber saldırı riskinin çok yüksek olduğunu ve ABD’nin finans kuruluşları ile alt yapılarına siber saldırı düzenlenebileceğini söyledi. Coats şu değerlendirmelerde bulundu:

“Olup bitenlerle ilgili bir rehavet ve kabullenme var. Ama ben bir siber 11 Eylül’den kaygılıyım. Diyelim ki Wall Street bir hafta kapalı kaldı dünya piyasaları ve insanların yatırımları ne olacak? Ya da Bank of America’yı ya da Wells Fargo’yu veya başka bir yeri çökerttiniz. İnsanlar 'bir dakika ne oldu hesabıma, nereye gitti emeklilik yatırımım' demeye başlar. Küçük ölçekli olanları daha önce bir şekilde hallettik ama büyüğünü daha görmedik. New England’ın elektrik enerji ağına ocakta saldırı düzenlendi, ne olacak? Oraya üç gün elektrik sağlanamadı diyelim ne olacak, kaç kişi ölecek soğuktan?”

ABD DEAŞ’ı yeraltına gizledi
DÜNYA
ABD DEAŞ’ı yeraltına gizledi

28 gün eleştirisi

28 gün eleştirisi

​Bahçeli, bedelli askerlikteki 28 günlük eğitimi doğru bulmadı.
İşgalci İsrail yine saldırdı

İşgalci İsrail yine saldırdı

​İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 4 Filistinli şehit oldu.
Ndiaye geri döndü

Ndiaye geri döndü

Devre arasında Premier Lig'e gitmişti, geri döndü.
CHP'den kurultay resti

CHP'den kurultay resti

604 imzanın sunulması halinde kurultay yapılacağı açıklandı.
Bedellide önemli gelişme

Bedellide önemli gelişme

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması geldi.
Atını satan bile var

Atını satan bile var

Ücret açıklandı ikinci el ilan siteleri hareketlendi.
İstanbul'a gidemediler

İstanbul'a gidemediler

Tahran-İstanbul seferlerinde ilginç iptal.
Bayramda kapatılabilir

Bayramda kapatılabilir

​AVM yöneticileri valilik kararı öncesi bir araya geldi.

'İpek' tek değil

'İpek' tek değil

İngiltere, FETÖ'nün para trafiği için de önemli bir merkez.
Skandal karşılaştırma!

Skandal karşılaştırma!

Bir tarafta Nazi Almanya'sı bir tarafta Türkiye!
Arşivi ele geçirildi

Arşivi ele geçirildi

Adnan Oktar'ın arşivi Ümraniye'deki depodan çıktı.
Krizi bitiren mektup

Krizi bitiren mektup

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde 'normalleşme' adımı.
'Zillet ve utanç'

'Zillet ve utanç'

​Kudüs Müftüsü'nden İsrail'e sert çıkış.
Rekor bekleniyor

Rekor bekleniyor

​TİM Başkanı'ndan heyecanlandıran açıklama.
1948-2018 Hep aynı zulüm...

1948-2018 Hep aynı zulüm...

'Yahudi ulus devleti' kararı ne manaya geliyor?
Tümü mezun oldu

Tümü mezun oldu

​İzmir'de bin 978 uzman erbaşa görkemli tören.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.