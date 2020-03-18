Dünya Sıcak havalar salgının yayılmasına engel olmayabilir
KORONAVİRÜS

Sıcak havalar salgının yayılmasına engel olmayabilir

Çin'de koronavirüsün bir salgın haline gelmesinin ardından 'sıcak havalar virüsün yayılmasını engelleyecek' tezi gündeme geldi. Geçen süre zarfında virüsün özellikle hava sıcaklıkları yüksek olan ülkelerde görülmesi bu tezlere daha şüpheli yaklaşılmasına neden oldu. Peki gerçekten sıcak havalar virüsün yayılmasını engelleyecek mi? Yeni Şafak herkesin merak ettiği soruyu 3 farklı uzmanla konuştu:

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV.
ARŞİV.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak küresel bir salgın haline gelen koronavirüs durdurulamıyor. 144 ülkede görülen koronavirüs vakalarının sayısı 190 bine ulaştı. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bini aştı.

Küresel ekonomi salgından önemli ölçüde etkilenirken, virüsün önümüzdeki dönemde nasıl bir yayılım göstereceği ise belirsizliğini koruyor.

Koronavirüsün salgına dönüşmesinin ardından ortaya atılan tezlerden biri de 'sıcak havaların virüsün yayılmasını engelleyeceği' yönündeydi.

SALGIN SICAK ÜLKELERDE DE GÖRÜLÜYOR

Geçen süre zarfında virüsün hava sıcaklıklarının yüksek olduğu Afrika ülkeleri ve Avustralya'da etkin bir şekilde görülmesi soru işaretlerine neden oldu.

Tevfik Özlü.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a açıklamalarda bulunan Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, "Bu kesin bir durum değil, daha önceki koronavirüs salgınlarından edindiğimiz gözlemler bize böyle bir umut veriyor. Ancak kesinlik durumu söz konusu değil. SARS ve MERS insan tipi salgınlar hep kış mevsiminde oldu ve yazın gelmesi ile durdu" diye konuştu.

Ateş Kara.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise, sıcak havaların koronavirüsü tamamen durdurmayacağını ancak bulaş özelliğini azaltabileceğini belirterek şöyle devam etti.

"Güneş ışığından çok etkilenen bir virüs. Güneş ışığının bu etkisi nedeniyle açıkçası bizim beklentimiz bu yönde. Güneş ve sıcak tek bir faktör değil, aynı zamanda nem de önemli bir faktör. Sıcaklığın artması ile virüsün aktivitesi azalma olabilir. Bu aktivite azalma havada yaşayabilme ve dış ortamda yaşayabilmenin azalması anlamındadır. Tamamen durur anlamına gelmiyor ancak bulaş özelliği azalacaktır. Virüs zarf yapısı olarak SARS virüsüne çok benziyor. genel düşüncemiz bu virüsün de aynı özelliği göstermesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Ümit Savaşçı.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı da 'sıcak havaların salgını engelleyeceği' konusunda bilimsel öngörü yapılamayacağını belirterek, "Bu virüsün davranışına göre biz de bir yön belirleyeceğiz. Afrika ülkelerinde bugüne kadar az görüldü ancak güney yarım küre şu anda kışa dönüyor. Dolayısıyla buralarda vaka artacaktır" ifadelerini kullandı.

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