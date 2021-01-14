Şi'den eski Starbucks başkanına mektup: ABD şirketlerine Çin'de daha geniş bir alan sağlayacağız

Şi ve Schultz, Çin liderinin 2015 yılında ABD'ye düzenlediği ziyarette Seattle'da bir araya gelmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, eski Starbucks başkanı Howard Schultz'un kendisine 'Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliği konusunda aktif rol oynamaya devam etmesi' yönünde yazdığı mektubu yanıtladı.

Çin basınında yer alan haberlere göre Şi, mektubunda "Çin, Starbucks ve diğer Amerikan şirketleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden şirketlere Çin'de gelişmeleri için daha geniş bir alan sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Şi'nin mektubu, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin en düşük seviyede seyrettiği bir dönemde devlet medyası tarafından yayınlandı.

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1999'dan bu yana 4700 şube açtı

Büyük Çin şehirlerinin hepsinde şubesi bulunan Starbucks'ın 1999 yılından beri ülke genelinde 4700'den fazla kahve dükkanı açtığı biliniyor.

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Şinhua haber ajansı, şirket başkanlığından 2018 yılında ayrılan ancak onursal unvanını elinde bulunduran Schultz'un daha önce Çin'in 'orta derecede müreffeh bir topluma' geçişinden dolayı Şi'yi tebrik ettiğini aktardı.

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Şi ve Schultz, Çin liderinin 2015 yılında ABD'ye düzenlediği ziyarette Seattle'da bir araya gelmişti.

Trump döneminde son dönemin en kötü seviyelerine inen Çin-ABD ilişkileri, koronavirüs, Xinjiang ve Hong Kong gibi konularda da karşılıklı suçlamalarla gerilim dozunu koruyor.

Ancak, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Biden'ın başkanlığıyla birlikte iki ülkenin 'diyaloğu yeniden başlatması ve ikili güveni yeniden inşa etmesi' çağrısında bulundu.

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