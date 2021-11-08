Dünya Sierra Leonede ulusal yas ilan edildi Yakıt tankeri faciasından 100den fazla kişi yaşamını yitirmişti
AFRİKA

Sierra Leone'de ulusal yas ilan edildi: Yakıt tankeri faciasından 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin anısına 72 saatlik yas ilan edildi. Faciada, 101 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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Haber Merkezi AA
Sierra Leonede ulusal yas ilan edildi: Yakıt tankeri faciasından 100den fazla kişi yaşamını yitirmişti
Yaşanan faciada 101 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde meydana gelen akaryakıt tankeri kazasında yaşamını yitirenlerin anısına ülkede bugünden itibaren 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti. Bunun Sierra Leoneliler için bir düşünme anı olması gerektiğini ifade eden Bio, dini liderlere hayatını kaybedenlere dua etmeleri çağrısında bulundu.

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Bio, verdikleri desteklerden dolayı ülkedeki ilk müdahale ekipleri, sağlık çalışanları, güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 101 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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