Dünya Sierra Leoneye kardeşlik eli Türkiyeden dört kalıcı eser
AFRİKA

Sierra Leone'ye kardeşlik eli: Türkiye'den dört kalıcı eser

Türkiye’nin yardım duyan coğrafyalara uzattığı yardım eline insani yardım vakıfları da destek veriyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yetimhane, fakülte ve 2 camiyi hizmete açtı. Vakıf temsilcisi İsmail Yılmaz, “Türkiye’nin 'kardeşlik eli' olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizi yalnız bırakmayan gönüllülerimize teşekkür ederiz” dedi.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Sierra Leoneye kardeşlik eli: Türkiyeden dört kalıcı eser
İHH İnsani Yardım Vakfı, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yetimhane, fakülte ve 2 camiyi hizmete açtı.

Türkiye, ulaştırdığı yardımlar ve inşa ettiği yapılarla dünyanın dörtbir yanında iz bırakmaya devam ediyor. Çalışmalara, Türkiye'deki insani yardım kuruluşları da destek oluyor. İHH İnsani Yardım Vakfı bunlardan biri. Dünyanın her yerinde yardım çalışmalar bulunan İHH, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de yetimhane, fakülte ve 2 camiyi hizmete açtı. Eserlerin açılışına, Türkiye Cumhuriyeti Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan, Sierra Leone Ankara Büyükelçisi Mohammed Hassan Kai-Samba, yerel yetkililer, bölge halkı ve Türkiye’den gelen gönüllü ekip katıldı.

ZOR ŞARTLARDA YAŞIYORLAR

İHH Sierra Leone Temsilcisi İsmail Yılmaz, “Uzun bir iç savaştan sonra Sierra Leone’deki koşullar daha da zorlaştı. Biz de İHH olarak burada çalışmalara başladık. Bu 4 farklı açılış da bunun meyvesidir. Türkiye’den misafirlerimiz, son yıllarda yoğunlaştığımız kalıcı eser projelerimizin açılışı için geldiler. Türkiye’nin ‘kardeşlik eli’ olarak burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bizi yalnız bırakmayan bağışçı ve gönüllülerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE MİNNET DUYUYORLAR

Türkiye Cumhuriyeti Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan ise Sierra Leone’nin dünyanın en az gelişmiş on ülkesi arasında yer aldığını ve uluslararası toplumun yaptığı her yardımın ülkeye ilaç gibi geldiğini hatırlattı. İHH’nın yaklaşık 10 yıldır ülkede faaliyet yürüttüğünü ifade eden Erkan, “Vakıf, toplamda 2 cami, 1 yetimhane ve 1 fakülte hizmete açıldı. 5 yetimhaneye de yardımda bulunuldu. Ülke insanı, tüm bunları gördüğü zaman ülkemize karşı büyük bir sevgi ve alaka gösteriyorlar. Buraya yapılan her yardım çok büyük bir iyiliktir. Bu nedenle tüm STK’larımızın Afrika genelinde ve Sierra Leone özelinde yapacakları katkılar şüphesiz çok büyük bir değer taşımaktadır” dedi.

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