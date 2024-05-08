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Dünya

Şifa Hastanesinde kan donduran görüntü: Toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı

İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı.

15:01 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:13 - 8/05/2024 Çarşamba
AA
Katil İsrail'in saldırılarında 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.
Katil İsrail'in saldırılarında 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Şifa Hastanesinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada,
"Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor"
ifadesi kullanıldı.

İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve kaybedildiğine dikkat çekilen açıklamada,
"Çalışmalar bitmedi ve yeni onlarca cesedin çıkarılmasını bekliyoru.
" ifadesine yer verildi.



#gazze
#Şifa hastanesi
#İsrail
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