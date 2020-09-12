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Dünya Sigorta alabilmek için testereyle elini kesen kadın suçlu bulundu
AVRUPA

Sigorta alabilmek için testereyle elini kesen kadın suçlu bulundu

Slovenya'da 22 yaşındaki bir kadın, sigortadan para alabilmek için kendi elini marangoz testeresiyle kesmekten suçlu bulundu. Elinin ağaçların dalını keserken koptuğunu öne süren Julija Adlesic'in sigorta dolandırıcılığı suçundan iki yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Julija Adlesic
Julija Adlesic

Slovenya'da 22 yaşındaki bir kadın, sigortadan para alabilmek için kendi elini marangoz testeresiyle kesmekten suçlu bulundu.

Elinin ağaçların dalını keserken koptuğunu öne süren Julija Adlesic'in sigorta dolandırıcılığı suçundan iki yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

PROTEZ ELLERLE İLGİLİ ARAMA YAPMIŞ

BBC'nin haberine göre Adlesic'in olaydan bir yıl önce internette protez ellerle ilgili arama yaptığı belirlenen erkek arkadaşı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ljubljana'da görülen davada Adlesic'in beş ay ayrı sigorta yaptırdığı ve bir milyon euro tazminat almayı planladığı belirtildi.

KESİK ELİNİ HASTANEYE GÖTÜRMEDİ

Savcılık, Adlesic ve erkek arkadaşının kesik eli evde bırakarak hastaneye gittiklerini ancak elin sonradan bulunarak yerine dikildiğini bildirdi.

Duruşmalarda elini kasıtlı olarak kestiği suçlamasını reddeden Adlesic'in erkek arkadaşının babasına da bir yıl hapis cezası verildi. Ancak ceza tecil edildi.

ÇİFT 500 MİLYON EURO ALACAKTı

Savcılığa göre, çift amacına ulaşabilseydi, 500 milyon euro toplu para alacaktı. Paranın kalan miktarı da taksitle ödenecekti.

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