Silahları Filistinliler üzerinde test ediyor

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Filistin'e yönelik sürdürdüğü katliamlarında, çok sayıda yeni silah ve mühimmatı ilk kez Filistinliler üzerinde denedi. Yaklaşık 29 bin Filistinlinin katledildiği saldırılarda kullanılan mühimmatlara ilişkin "İsrail'in Gazze'deki katliamda test ettiği silahlar" isimli bir rapor yayınlandı. Raporda, askeri altyapısının büyük ölçüde ABD kaynaklı olduğu bilinen İsrail'in, Gazze'de ilk defa muharebe alanında test ettiği silah ve mühimmatlara ait bilgiler derlendi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KIYIM

İsrail Eylül 2023'te teslim aldığı beşinci nesil Merkava tipi "Barak" (Savaş Arabası) tank bölüğünü ilk defa Gazze'de test etti. Tanka entegre edilen en önemli unsur, Barak isimli yapay zekanın kullanılması. Söz konusu sistemin katliamda etkili rol oynadığı düşünülüyor. İsrail, "Namer 1500" (Leopar) zırhlı personel taşıyıcıyı (APC) ilk defa Gazze'de kullandığını duyurdu. İsrail, Mayıs 2023'te teslim aldığı, 30-35 tonluk "Eitan" lastik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcıyı da ilk defa 7 Ekim'de, Zikim Askeri Üssü çatışmasında ve ardından Gazze'de kullandı. İsrail'in ayrıca, "Phoenix" (Anka Kuşu) adı verilen yeni bir tank birliği oluşturduğu, söz konusu tankların saldırılarda hasar görmüş tankların onarılmasıyla yeniden sahaya sürülen mühimmatları içerdiği kaydedildi.

BETONLARI DELEBİLEN FÜZELER

İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonraki Gazze saldırısında, binalara da nüfuz edebilen 7,62 milimetrelik "Negev" makineli tüfeğini ilk defa kullandı. Sivil yerleşkelere düzenlenen saldırılarda kullanılan Negev, duvar ve molozları geçebilen mühimmatlara sahip. İşgalci güç, önceki saldırılarda, çoğunlukla omuzdan atılan Lao ve Matador roketlerini kullanıyordu. 7 Ekim'den itibaren ise, Holit ve Yated adı verilen iki yeni roketin kullanılmaya başlandığı bildirildi. Yeni roketlerin isabet oranlarının daha yüksek olduğu belirtildi. Diğer yandan İsrail ordusu, Gazze'de, Hamas'a karşı "Iron Sting" (Demir İğne) veya "Steel Sting" (Çelik İğne) adı verilen yeni, betonu delebilecek güce sahip olan hassas güdümlü 120 milimetrelik havan mermisini kullandığı görüntüleri yayınladı.

ACEMİ ASKERLERLE KATLİAM

Diğer yandan işgalci güç, acemi erlerden oluşan birliklerini ilk kez 7 Ekim sonrası sahaya sürdü. İsrail ordusu, 7 Ekim'in ardından, "İsrail topluluklarını savunma maksatlı Hashomer (Guardian) 855 Tugayı" adıyla yeni bir yedek tugayı kurdu. Bu birlik aktif çatışmalarda görev aldı. Erkek ve kadın askerlerden oluşan birleşik "Caracal" Birliği’nin de (muhtemelen tabur büyüklüğünde) de ilk defa Gazze’de görev aldığı ifade ediliyor. Acemi askerlerin sivil katliamda pay sahibi olduğu düşünülüyor.

Ateşkes derken silah yolladı

Gazze’deki katliamın baş faillerinden ABD’nin, göstermelik ateşkes açıklamalarından birkaç gün sonra, İsrail’e silah sevkiyatı yapacağı ortaya çıktı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), İsrail'e MK-82 bombalarıyla bunları güdümlü hale getirmek için kullanılan JDAM kitlerinden biner tane gönderileceğini yazdı. Ayrıca farklı türden mühimmatların yer alacağı sevkıyatın on milyonlarca dolar değerinde olduğu bildirildi.











