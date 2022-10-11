Sincar’da paketlendi: PKK'nın sözde lojistik sorumlusuydu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yine büyük bir operasyona imza attı. MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışmalar sonucu PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından 'Çiyager Mamhuri' kod adlı Çekdar Kaya'yı Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Çekdar Kaya'nın, 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldığı, 2016'da Gara bölgesinde faaliyet yürüttüğü ve 2017'de PKK tarafından Sincar'da görevlendirildiği belirlendi.

KESKİN NİŞANCIYDI

Sincar'da bulunduğu süre içinde PKK/KCK'nın Sincar/Hanesor'daki sözde birliğinde keskin nişancı olarak faaliyet gösteren Kaya'nın son olarak PKK'nın Sincar lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü saptandı.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde iki ayrı operasyonda toplam 13 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan bir açıklama yapıldı: "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

REKLAM