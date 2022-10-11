Dünya Sincarda paketlendi PKKnın sözde lojistik sorumlusuydu
ORTADOĞU

Sincar’da paketlendi: PKK'nın sözde lojistik sorumlusuydu

MİT, Irak Sincar’da PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından 'Çiyager Mamhuri' kod adlı Çekdar Kaya'yı yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Keskin nişancı olan Kaya'nın 2017'de PKK tarafından Sincar'da görevlendirildiği belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sincar’da paketlendi: PKKnın sözde lojistik sorumlusuydu
PKK'nın sözde lojistik sorumlus Türkiye’de.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yine büyük bir operasyona imza attı. MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışmalar sonucu PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından 'Çiyager Mamhuri' kod adlı Çekdar Kaya'yı Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Çekdar Kaya'nın, 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldığı, 2016'da Gara bölgesinde faaliyet yürüttüğü ve 2017'de PKK tarafından Sincar'da görevlendirildiği belirlendi.

KESKİN NİŞANCIYDI

Sincar'da bulunduğu süre içinde PKK/KCK'nın Sincar/Hanesor'daki sözde birliğinde keskin nişancı olarak faaliyet gösteren Kaya'nın son olarak PKK'nın Sincar lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü saptandı.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde iki ayrı operasyonda toplam 13 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Bakanlıktan bir açıklama yapıldı: "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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TSK ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.
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