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Dünya Singapurda turizmi canlandırmak için ilginç uygulama Kruz gemileri "bir tur atıp" dönecek
ASYA

Singapur'da turizmi canlandırmak için ilginç uygulama: Kruz gemileri "bir tur atıp" dönecek

Singapur'da "hiçbir yere gitmeyen" yolcu gemileri kullanılmaya başladı. Dream Cruises şirketi yetkilileri, geminin, seyahat boyunca hiçbir yerde durmadan seyahate çıktığı yere geri döneceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs sebebiyle kruz gemileri tercih edilmiyor.
Koronavirüs sebebiyle kruz gemileri tercih edilmiyor.

Singapur'da salgın sebebiyle zarar gören turizm sektörünü canlandırmak için yeni bir uygulama başlatıldı.

Ülke basınındaki habere göre, Dream Cruises şirketinden yapılan açıklamada Singapur'da Kovid-19 salgını sürerken cruise gemileriyle seyahati canlı tutabilmek için "hiçbir yere gitmeyen" yolcu gemisi hizmetinin bugün başladığı bildirildi.

İKİ GECELİK SEYAHAT

Açıklamada, büyük yolcu gemisinin 2 gecelik seyahati boyunca yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceği ve gemide 1400 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

HİÇBİR YERDE DURMAYACAK

Dream Cruises şirketi yetkilileri, geminin, seyahat boyunca hiçbir yerde durmadan seyahate çıktığı yere geri döneceğini belirtti.

Yetkililer, gemide restoran ve havuz gibi alanların sürekli dezenfekte edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Gemide ayrıca bir yoğun bakım ünitesinin bulunduğu da ifade edildi.

Singapur'da hükümet, turizm sektörünün koronavirüs salgını nedeniyle uğradığı ekonomik zorlukları hafifletmek için yolcu gemilerinin "hiçbir yerde demirlemeyecek" şekilde çalışmasına onay vermişti.

Singapur Havayolları'ndan uçak yemeğini özleyenlere ilginç çözüm
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Singapur Havayolları'ndan uçak yemeğini özleyenlere ilginç çözüm
Singapur Havayolları uçak seyahetlerini özleyenler için ilginç bir uygulama başlattı. 'Uçak yemeği' yemek isteyen yolcular A380 isimli uçağa gelerek yemek yiyor. 'Yolcular' yemekten önce check-in yapıyor. Yemeğin bitiminde inse, yerinden hareket etmeyen uçağı terk ediyorlar.


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