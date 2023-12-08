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Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar: 6 Aralık’ta ölü sayısı yaralıları geçti

Sınır Tanımayan Doktorlar adlı tıbbi yardım sivil toplum kuruluşu, 6 Aralık’ta Gazze’deki Aksa Hastanesi’ne getirilen ölülerin sayısının yaralı sayısını geçtiğini açıkladı.

12:32 - 8/12/2023 Friday
DHA
Gazze’de tıbbi yardımlarına devam eden MSF, ateşkes çağrısını yineledi.
Gazze’de tıbbi yardımlarına devam eden MSF, ateşkes çağrısını yineledi.

Dünya genelinde insani tıbbi yardımlarla tanınan ve 1999 yılında Nobel Barış Ödülü alan MSF’den dün yapılan açıklamada, “MSF destekli Aksa hastanesine getirilen ölülerin sayısı, dün ilk kez yaralı sayısını geçti. 24 saatte 115 kişi öldürüldü. Hastane dolu, morg dolu” denildi.

Gazze’de tıbbi yardımlarına devam eden MSF, ateşkes çağrısını yineledi.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri, son 24 saatte Han Yunus bölgesi başta olmak üzere Gazze'deki 450 hedefin karadan, denizden ve havadan vurulduğunu açıkladı.  

#Sınır Tanımayan Doktorlar
#Gazze
#Filistin
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