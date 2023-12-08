Sınır Tanımayan Doktorlar: 6 Aralık’ta ölü sayısı yaralıları geçti

BM Genel Sekreteri Guterres’in 6 yıllık görevi boyunca BM Şartı’nın 99. maddesini ilk kez devreye sokup Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi’ne mektup göndermesine destek var. İspanya, Suudi Arabistan ve Katar, Guterres’in yanında olduklarını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da “Guterres’in mektubunu destekliyorum” dedi.