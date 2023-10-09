Sınırda gerilim sürüyor: İşgalci İsrail'den Gazze Şeridi'ne yığınak

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor
İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor.
Bölgede bunun yanı sıra İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor.
İşgalci güçlere ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda.
Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda.
Ayrıca bölgedeki bazı yollarda işgalci İsrail güçlerinin kontrol noktaları bulunuyor. İşgalci güçler bölgede zaman zaman da devriye atıyor.