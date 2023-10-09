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Dünya

Sınırda gerilim sürüyor: İşgalci İsrail'den Gazze Şeridi'ne yığınak

Filistinli grupların 7 Ekim’de başlattığı "Aksa Fırtınası" sonrası işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırındaki hareketliliği dikkat çekiyor. İşgalci güçlerin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yığınak yaparken bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

13:08 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor

İsrail ordusu Gazze sınırına yığınak yapıyor

İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ederken Filistinli gruplar da roket atışlarını sürdürüyor.

Bölgede bunun yanı sıra İsrail ordusunun hazırlıklarındaki hareketlilik göze çarpıyor.

İşgalci güçlere ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda.

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda.

Ayrıca bölgedeki bazı yollarda işgalci İsrail güçlerinin kontrol noktaları bulunuyor. İşgalci güçler bölgede zaman zaman da devriye atıyor.



#gazze
#israil
#yığınak
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