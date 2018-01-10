DünyaSınırda terör yığınağı
ORTADOĞU

Sınırda terör yığınağı

Suriye’de PKK/PYD’ye devlet sözü veren ABD, teröristleri düzenli orduya dönüştürmeye çalışıyor. Pentagon ve CIA uzmanlarının eğittiği 400 terörist “kuzey ordusu” adıyla Türkiye sınırına konuşlandı.

Haber MerkeziYeni Şafak
DEAŞ bahanesiyle Suriye kuzeyini işgal eden PKK’yı yakında diplomatik olarak tanımaya hazırlanan ABD, teröristleri ‘sınır muhafız birlikleri’ adı altında Türkiye hududuna yerleştiriyor.
DEAŞ bahanesiyle Suriye kuzeyini işgal eden PKK’yı yakında diplomatik olarak tanımaya hazırlanan ABD, teröristleri ‘sınır muhafız birlikleri’ adı altında Türkiye hududuna yerleştiriyor.

Suriye’nin dörtte birini işgal eden terör örgütü PKK/PYD, ABD’nin desteğiyle sözde ordu kurmaya hazırlanıyor. DEAŞ bahanesiyle Suriye kuzeyini işgal eden PKK’yı yakında diplomatik olarak tanımaya hazırlanan ABD, teröristleri ‘sınır muhafız birlikleri’ adı altında Türkiye hududuna yerleştiriyor. Suriye PKK’sının orduya dönüştürülmesi emri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’cü hainlere sahip çıkan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel’den geldi. 22 Aralık 2017’de DEAŞ’ın canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyuran Votel’in bu açıklaması sonrası Pentagon, CIA ve PKK’nın Kandil yapılanması bölgede yeni bir oluşuma yöneldi.

SON GRUP 400 KİŞİ

SDG-YPG-PYD-PKK-YPJ-HPG gibi üç harfli birçok isimler kullanan örgüt, ABD emriyle bu kez ‘Kuzey Ordusu’ adını alarak ‘sınır muhafız birlikleri’ oluşturdu. Türkiye sınırında Mehmetçiğe saldırmak üzere görevlendirilen son 400 kişilik terör grubu, Haseke’nin güneyindeki Sabahu’l Hayr kampı ile Halep’in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında tüm eğitimlerini ABD’li askerlerden aldı. CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon’un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri ise Kandil’den gelen teröristlerle ortak silahlı eğitim icra etti.

PENTAGON-CIA-PKK

Pentagon-CIA programlarıyla ‘sınır muhafızları’ adı altında büyütülen yapıya terör örgütü ‘Kuzey Ordusu’ adını verdi. Bölgedeki kaynaklar, ‘kuzey’ ifadesinin, sözde ordunun gelecekte Esed rejimi ile müzakere edilecek muhtemel bir özerk yönetimde korunabilmesi için özellikle seçildiğine dikkati çekiyor. Amerikalıların doğu Halep ve güney Haseke’de eğittiği teröristler, Ayn el-Arab, Tel Abyad, Resulayn ve Malikiye’de konuşlanacak. Halep’e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati çekiyor. Pentagon, CIA ve Kandil kadrolarının ortaklaşa eğittiği teröristler, rejim kontrolündeki toprakları kullanarak ülkenin doğusundan Türkiye sınırındaki Afrin ilçesine de sevk edilebiliyor.

  • Karakola telekulak
  • Pentagon ve CIA, sözkonusu programda, terör örgütünün 2014’te kurduğu ‘YAT’ adlı sözde anti-terör birlikleri ile HAT ismi verilen sözde özel harekat unsurlarını genişletiyor. Özel eğitim alan 400 terörist, YAT ve HAT isimli yapılara katıldı. Nisan 2016’dan beri örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji desteğini de artırıyor. CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK’ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer ediyor. Ekipmanların eğitimi yine ABD’li uzmanlar tarafından veriliyor. Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı YAT birimlerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığını iddia etti.
ÖNERİLEN VİDEOLAR
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
İbrahim Karagül: Afrin operasyonunda ölümcül gecikme yaşanıyor
Gündem

İbrahim Karagül: Afrin operasyonunda ölümcül gecikme yaşanıyor

TVNET'teki 'Büyük Oyun' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İbrahim Karagül, "Afrin operasyonunda ölümcül bir gecikme yaşanıyor. Gerekirse, bütün orduyu oraya yığarak Afrin ve bu bölgeyi temizlemek zorundayız. Siyasetçilerin çok kullandığı "Bize tehdit olursa, müdahale ederiz" lafı, saçma sapan bir ifadededir. Tehdit ortadadır ve tehdit tanımlanmıştır. Tehdidin illaha sana saldırması mı gerekiyor? Devlet aklı böyle mi çalışır? Devlet aklı geleceğe dair öngörü ve hesaplarla çalışır" dedi.
Almanya ile görüş birliği
Dünya

Almanya ile görüş birliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Almanya ile Türkiye arsındaki görüş birliğine dikkat çekti.
İlk ifadesi 'pes' dedirtti
Gündem

İlk ifadesi 'pes' dedirtti

Van’da yanında bebeği bulunan eşini tekmelerken amatör kamera tarafından görüntülenen şahıs gözaltına alındı. Şahsın rahatsızlığından dolayı yavaş yürüyen eşine tekmelediği ortaya çıktı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
AKOM'u işgal eden darbecilere istenen ceza
Gündem

AKOM'u işgal eden darbecilere istenen ceza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 17 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Sınıf annesi diye bir şey yok!
Gündem

Sınıf annesi diye bir şey yok!

İlköğretim kurumlarında 'sınıf anneleri' adı altında veli ve öğrencilerden sınıf için para toplanması Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

KAPAT

YUKARI