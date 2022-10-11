Dünya Sinirlioğlu BM sunumu öncesi konuştu Savaşı sona erdirmek için hazırız
AVRUPA

Sinirlioğlu BM sunumu öncesi konuştu: Savaşı sona erdirmek için hazırız

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin, BM Genel Kurulunda oylamaya sunulacak "Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki yasa dışı referandumları ve ilhak kararını kınayan" karar tasarısının sunucularından olacağını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Sinirlioğlu BM sunumu öncesi konuştu: Savaşı sona erdirmek için hazırız
Feridun Sinirlioğlu

BM Genel Kurulu, Rusya'nın geçen hafta Güvenlik Konseyi'nde, Ukrayna'nın doğusundaki yasa dışı referandumları ve ilhak kararını kınayan kararı veto etmesinin ardından özel oturumda toplandı.

BM ASLİ SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMİYOR

BM Genel Kurulunun yeniden tarihi acil bir oturumda toplandığını belirten Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin, bir kez daha barış ve güvenliği sağlamak olan asli sorumluluğunu yerine getiremediğini söyledi.

  • Sinirlioğlu, "Tüm dünya savaşın bitmesi çağrısı yaparken, bu sabah bir kez daha şoke eden haberlere uyandık. Rusya'nın, bugün Ukrayna'nın birçok kentine yönelik sivil kayıplara neden olan saldırıları, derin endişe verici ve kabul edilemez. Bu haberler karşısında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi bir kez daha yineliyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'daki yasa dışı referandumlarını da kabul etmediğini belirten Sinirlioğlu, bu adımın, uluslararası hukuku ciddi bir şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Sinirlioğlu, "Ukrayna topraklarını ilhak kararı, barış umutlarını daha fazla riske atacak. Rusya'yı bu karardan vazgeçmeye ve diplomasiye dönmeye çağırıyoruz." ifadelerinde bulundu.

Herkesin kurallara dayalı uluslararası bir düzene ihtiyacı olduğunu, krizlerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve BM Sözleşmesi'ndeki ilkeleri korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, Türkiye'nin, bu hafta Genel Kurul'da oylanacak "Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki yasa dışı referandumları ve ilhak kararını kınayan" karar tasarısının sunucularından olacağını söyledi.

  • Sinirlioğlu, "Bölgemizde savaş istemiyoruz. Savaştan kimsenin kazanımı olmaz, herkes kaybedecek. Ukrayna'daki savaş, müzakere yoluyla çözülmeli. BM Genel Sekreteri ile tarafların, tahıl koridoru girişimi konusunda ortak zeminde buluşmasına yardım ettik. Daha fazlasını da yapabiliriz. Her iki tarafın da komşusu olarak savaşı sona erdirmek için barış sürecini desteklemeye ve kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırız." diye konuştu.

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