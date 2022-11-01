Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic orduya 'Hazır ol' emri verdi

Sırp Bakan Vucevic, yerel bir televizyon kanalında, ülkesiyle Kosova arasındaki sorunlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Vucevic, "Vucic, orduya hazır ol emri verdi. Ordu, Kosova'daki durumlar nedeniyle teyakkuzda." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın ciddi bir ülke olduğunu ve bu sebeple, kimsenin "savaş oyunları" oynamaması gerektiğini belirten Vucevic, ülkesinin diyalogdan yana olduğunu vurguladı.

Vucevic, ordunun, aynı zamanda Başkomutan olan Vucic'in emriyle "Kosova ve Sırbistan'daki Sırpları korumak adına her emri yerine getirmeye hazır olduğunu" ifade etti.

Ülkesinin, barış ve istikrardan yana olmasının, "güçsüzlük ve korkaklık" olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Sırp Bakan, ülke ordusunun "eskiye oranla daha güçlü" olduğunu kaydetti.

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Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakaları yerleştirileceğini duyurmuştu.

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FOTOĞRAF 16 Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, son 3 günde polislerin, Sırbistan sınırı yakınlarında dört ciddi saldırının hedefi olduğunu söyledi. Bakan Sveçla, başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında, ülke polisinin son üç günde Sırbistan sınırı yakınlarında dört saldırıya uğradığını belirtti. 13-15 Nisan tarihlerinde düzenlenen saldırıları \"terör saldırısı\" olarak nitelendiren Sveçla, \"Bugün saat 7.40'ta sınır noktalarında nöbet değişimi yapacak olan Kosova polisine saldırı oldu. El bombası ve AK47 ile yapılan saldırı bir terör eylemi olarak doğrulanmıştır. Saldırı polis memurları ile tüm Kosova vatandaşlarının korkutulması amacıyla yapılmıştır.\" dedi. Sveçla, bu saldırıların, Kosova kurumlarının ülkenin her köşesinde düzen ve hukuku tesis etme konusundaki ciddi kararlılığına cevaben yapıldığını vurguladı. Kosova polisinin yükümlülüklerini yerine getirmesinin Sırbistan'a ve Sırbistan tarafından doğrudan desteklenen belirli gruplara bir engel teşkil ettiğini belirten Sveçla, Kosova'yı suçlarının beşiği ve diğer krizlerin devamı olarak gören herkesin planlarını alt üst ettiklerini kaydetti. Sveçla, kurumların bu olayların aydınlatılmasına kararlı bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi. Öte yandan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova polisinin 3 gün arayla saldırıya uğradığını hatırlatarak, kaynaklarının dün meydana gelen saldırının Sırbistan'dan geldiğini belirlediğini aktardı. Kurti, \"Bu, Cumhuriyetimizin tüm topraklarında organize suç ve yolsuzluğa karşı hukukun üstünlüğünü koruma mücadelemizi ne caydıracak ne de durduracaktır. Sırbistan'ı, aralarında Kosovalı Sırplardan olan polisimize yönelik, şiddetli terör saldırılarını kınamaya ve bu saldırılara mesafe koymaya çağırıyorum.\" ifadelerini kullandı. Kosova polisine, Sırbistan sınırı yakınlarında saldırı düzenlendi Kosova polisine, Sırbistan sınırı yakınlarında saldırı düzenlendi Balkanlar'da tehlikeli gerginlik: Kosova polisine Sırbistan sınırında dört ciddi saldırı düzenlendi Kosova polisi son üç günde Sırbistan sınırı yakınlarında dört ciddi saldırıya uğradı. Saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelendiren Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, ''Saldırı polis memurları ile tüm Kosova vatandaşlarının korkutulması amacıyla yapılmıştır." dedi. BiP'te paylaş

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