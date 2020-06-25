Sırbistan meclisinde bir ilk: Başörtülü vekil meclise girdi

Ekonomi

Yıldız Holding’in genç yetenek programı dijitale taşındı

Yıldız Holding'in ‘Seninle Daha Parlak’ mottosuyla yürüttüğü genç yetenek staj ve işe alım programı ‘JOB@Yıldız Holding’ bu yıl COVID-19 tedbirleri çerçevesinde Virtual JOB Experience adıyla online olarak düzenlenecek. 1 Temmuz’da başlayacak program kapsamında, 3’üncü ve 4’üncü sınıf üniversite öğrencisi ve yeni mezun olan 100’den fazla gence online staj ve yeni iş imkânı sağlanacak.