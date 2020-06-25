Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Sırbistan meclisinde bir ilk Başörtülü vekil meclise girdi
AVRUPA

Sırbistan meclisinde bir ilk: Başörtülü vekil meclise girdi

Sırbistan’da Pazar günü gerçekleşen genel seçimlerinde vekil seçilen Dr. Pramenkovic Sırp parlemantosuna giren ilk başörtülü vekil oldu.

Haber Merkezi DHA
Vekil seçilen Dr. Misala Pramenkovic.
Vekil seçilen Dr. Misala Pramenkovic.

Sırbistan’da Pazar günü gerçeklesen genel seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) sandıktan galip çıktı.

  • Yapılan resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 60'ın üzerinde oy alarak tek başına iktidar olmaya hak kazanan SNS ittifakı, 250 üyesi bulunan Ulusal Mecliste 191 sandalye kazandı. Öte yandan Adalet ve Barış Partisinden (SPP) katılan Dr. Misala Pramenkovic 3’üncü sıradan milletvekili seçilerek ülke tarihinde bir ilke imza attı.

Sırbistan Parlamentosunda ilk kez Müslümanları temsilen bir başörtülü milletvekili girmiş oldu.

Sırbistan’da genel seçimleri Vucic’in partisi kazandı: Aliya'nın partisi SDA iki vekil çıkardı
DÜNYA
Sırbistan’da genel seçimleri Vucic’in partisi kazandı: Aliya'nın partisi SDA iki vekil çıkardı
Abone Ol Google News
Son 8 yılın zirvesini zorluyor

Son 8 yılın zirvesini zorluyor

Altın fiyatlarında ateş düşmüyor.
Yürek dayanmaz

Yürek dayanmaz

​Sel felaketinde ölen ailesinin haberini feryat ederek verdi.
Karadenizdesıradan bir gün

Karadeniz'de
sıradan bir gün

​Altından vızır vızır arabaların geçtiği tünelin üstü bahçe.

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?

UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret.

​Piyasaların beklediği faiz kararı açıklandı.

​Alman ilaç devi, milyar dolarlarca tazminat ödeyecek.
Yıldız ismi<br>geri çevirdi

Yıldız ismi
geri çevirdi

Belözoğlu'nun gölünde yatan golcü belli oldu.

MHP'li vekile<br>kulak vermeli

MHP'li vekile
kulak vermeli

Yarın bu ülkeyi TikTok'un zehirlediği gençler yönetecek.

İstanbul'dan Van'a virüs taşıyan 5 koronalı Bolu'da yakalandı.
Van'da deprem

Van'da deprem

​Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

​Seyahat belgesi alıp istedikleri yere gidebilecekler.
Türkiye<br>ters köşe yaptı

Türkiye
ters köşe yaptı

​Ruslar'ın fiyat indirmekten başka şansı yok!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.