Dünya Sırbistan Sancak Barış Pınarı Harekatına destek verdi
AVRUPA

Sırbistan Sancak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

Sırbistan Sancak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

Sırbistan Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Ugljanin, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında güvenliği tesis edeceğine ve yerli halkın asırlarca yaşadığı ocaklarında tekrar yaşamalarını sağlayacağına eminim" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı, 3. gününde.
Barış Pınarı Harekatı, 3. gününde.

Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

  • Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en önemli siyasi figürlerinden biri olan Ugljanin, Boşnakça, Türkçe ve İngilizce yayımladığı destek mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla gösterdiği tüm çabaları desteklediğini belirtti.

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Tel Abyad'a gerçekleştirilen Koral atışı kamerada
OYNAT 00:34
'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Tel Abyad'a gerçekleştirilen Koral atışı kamerada
'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla ateş altına alındı. gerçekleştirilen Koral atışı kameraya böyle yansıdı.

Boşnak siyasetçi, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında güvenliği tesis edeceğine ve yerli halkın asırlarca yaşadığı ocaklarında tekrar yaşamalarını sağlayacağına eminim" ifadelerini kullandı.

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